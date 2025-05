PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP van tapar l'escàndol a la DGAIA posant Vox d'excusa

Sabies que el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP van intentar tapar les irregularitats a la DGAIA posant d’excusa Vox i l’extrema dreta?

El passat 4 de desembre, quan ningú, ni tan sols Octuvre, s’havia fet ressò de les irregularitats a la DGAIA, Vox va presentar una proposta perquè responsables polítics i directius de les fundacions esquitxades pel ‘cas DGAIA’ donessin explicacions al Parlament. Era la primera vegada que un partit va proposar al Parlament investigar les irregularitats a la DGAIA.

Hi van votar a favor el PP, Aliança Catalana i evidentment Vox. Però la proposta no va tirar endavant perquè hi van votar en contra el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP. És a dir, els partits del sistema a Catalunya. És a dir, els partits que han governat, investit presidents i aprovat pressupostos l’última dècada.

Ara, tots aquests partits fan veure que estan preocupadíssims per aquestes irregularitats. Demanen compareixences i aproven la creació de comissions d’investigació. Cortines de fum i hipocresia. Perquè en un primer moment van votar en contra d’investigar el cas.

Per què ho van fer? Perquè com que fan un cordó sanitari a Vox i Aliança Catalana no poden votar a favor de cap proposta seva ni que sigui per aclarir fets gravíssims com aquest? O perquè realment volien tapar les irregularitats a la DGAIA? Sigui com sigui, no sé quina de les dues excuses és pitjor. Però la realitat és aquesta: mentre el PP, Vox i Aliança Catalana han intentat des del primer moment que se sàpiga tota la veritat, el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP van intentar tapar-ho fins que ja no han tingut més remei que parlar-ne.