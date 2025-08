Rosalía, víctima d'una campanya d'assetjament per part de grups pro-Palestina

La cantant Rosalía s'ha convertit en el nou objectiu de la pressió activista pro-Palestina. Col·lectius com Prou Complicitat amb Israel i la Comunitat Palestina de Catalunya han llançat una campanya pública per exigir-li que se sumi al boicot cultural contra Israel. Acusen la cantant de mantenir un “silenci intolerable” davant del que qualifiquen de “genocidi” a Gaza.

El detonant d'aquesta ofensiva va ser la negativa del dissenyador Miguel Adrover a col·laborar amb Rosalía per no haver condemnat explícitament l'ofensiva militar a Gaza. Després d'aquest episodi, la cantant va emetre un comunicat breu en què aclarí que el seu silenci no significava estar d'acord amb el que “està passant a Palestina”. Tanmateix, aquesta declaració ha estat considerada insuficient per les organitzacions propalestines, que l'insten a “prendre partit” i adherir-se públicament al moviment BDS (Boicot, Desinversions i Sancions).

La pressió sobre artistes: una estratègia de mobilització cultural

La campanya contra Rosalía no és un cas aïllat, sinó part d'una tàctica més àmplia que cerca convertir els artistes i esdeveniments culturals en plataformes de denúncia contra Israel. El moviment BDS ha centrat els seus esforços en personalitats i esdeveniments amb gran abast mediàtic. Així va passar recentment amb el festival Arenal Sound, on col·lectius pro-Palestina van reclamar a l'organització la ruptura de vincles amb fons d'inversió vinculats a Israel.

En la carta adreçada a Rosalía, les entitats recorden que la cantant ha demostrat el seu compromís en altres ocasions. Posen com a exemple la col·laboració amb World Central Kitchen al País Valencià després de les inundacions de 2023. En aquest sentit, subratllen que la mateixa organització ha hagut d'abandonar les seves tasques a Gaza després de l'assassinat de diversos dels seus treballadors per atacs de l'exèrcit israelià. “Estaven fent exactament el mateix que tu feies a València: repartir menjar”, li retreuen.

D'aquesta manera, li reclamen un posicionament públic a favor d'un embargament militar integral a Israel, la ruptura de relacions amb l'Estat israelià i l'adhesió explícita al moviment BDS. Poc menys com si Rosalía fos un Estat o un organisme internacional. “Les causes justes requereixen coratge”, conclouen els impulsors del boicot, sense perjudici que sigui un coratge imposat.