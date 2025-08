Augmenten els aldarulls a les festes majors del Maresme, amb atacs a la policia

El Maresme viu un estiu marcat per la violència i la tensió a les seves festes majors. Els últims episodis s'han produït a Alella, on la celebració popular va acabar en una batalla campal amb agressions a la policia, llançament d'objectes i diverses detencions. És el tercer municipi de la comarca en menys de tres setmanes on es registren aldarulls similars.

La passada matinada, la plaça de l'Hort de la Rectoria i la rambla Àngel Guimerà d'Alella van ser l'escenari d'una baralla multitudinària entre joves. En arribar les patrulles de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, els agents van ser rebuts amb una pluja d'ampolles i objectes contundents.

L'actuació policial va permetre evitar danys personals greus, però la tensió es va mantenir durant hores. En total, cinc persones han estat detingudes al llarg de dues nits consecutives, acusades de desordres públics i atemptat contra l'autoritat.

Un patró de violència que es repeteix al Maresme

El cas d'Alella no és un fet aïllat. Fa tot just una setmana, a Mataró, les festes de Les Santes també es van saldar amb aldarulls i agressions als cossos policials. Grups de persones es van resistir a abandonar el Parc Central al final del ball de festa major, i els agents van ser atacats mentre intentaven desallotjar la zona per procedir a les tasques de neteja. Hi va haver tres detinguts i vuit persones denunciades per resistència a l'autoritat.

Una cosa similar va passar dies abans a Llavaneres, durant la coneguda com a "Nit Jove" de la Festa Major de La Minerva. Joves d'altres municipis van provocar aldarulls als voltants de Ca l'Alfaro. El balanç va ser de tres mossos ferits, tres detinguts i sancions a un local per vendre alcohol a menors.

L'onada de festes d'agost, al punt de mira

Els aldarulls d'Alella, Llavaneres i Mataró confirmen un patró que preocupa seriosament les forces de seguretat. Es tracta de la incapacitat de garantir la convivència pacífica a les festes populars. Les autoritats temen que el mes d'agost agreugi encara més aquesta espiral de violència.

El Maresme és una comarca amb una intensa agenda de festes populars, i la reiteració d'aquests incidents ha obligat els cossos policials a reforçar els seus dispositius de seguretat. Els alcaldes de la zona, preocupats per la deriva dels esdeveniments, han reclamat una major coordinació policial i una resposta contundent contra les actituds violentes.

El problema, però, va més enllà de la conjuntura festiva. La impunitat dels actes vandàlics, el fenomen de la multireincidència i la saturació de recursos policials dificulten qualsevol actuació preventiva. A això s'hi afegeix la percepció creixent d'inseguretat entre els veïns, que veuen com els aldarulls s'han convertit en un element recurrent de les celebracions.