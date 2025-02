Roberto Vaquero enfonsa a Ricard Ustrell: 'Això és una vergonya. Deixa la demagògia'

Les afirmacions de Ricard Ustrell sobre l'origen dels delinqüents a Catalunya continuen donant que parlar.

El presentador d'Els Matins de Catalunya Ràdio va defensar l'ocultació de la nacionalitat dels delinqüents per "no estigmatitzar" certs col·lectius. Aquestes paraules han provocat moltes crítiques sobre el paper dels mitjans públics i subvencionats a Catalunya.

Qui s'ha referit de manera contundent a la polèmica ha estat el president del Frente Obrero, Roberto Vaquero. Ha qualificat de "vergonya" les declaracions del presentador, i l'ha acusat directament de "demagog".

El director del programa es va escudar en què "també podem dir que són joves, que són coixos i que són no sé què, i no ho diem". Amb la qual cosa dona a entendre que l'origen dels delinqüents és una dada irrellevant.

Vaquero li respon en un extens fil a X que "a Catalunya el 52% dels presos no són joves, ni coixos, sinó estrangers". Amb la qual cosa, la dada de la nacionalitat sí que seria rellevant. Convida el presentador de Catalunya Ràdio a "mirar-se bé les dades" per no fer "el ridícul".

A més, Vaquero afirma que "a Espanya no existeixen bandes juvenils de rossos amb ulls blaus". Aporta la dada que el 2022 el 80% dels delictes a Barcelona "van ser comesos per menes magrebins".

Contra el 'relat victimista'

Ustrell també va treure a col·lació les condicions socioeconòmiques dels delinqüents. Un argument molt utilitzat per justificar l'alta presència d'estrangers a la llista de delinqüents. Però fàcilment rebatible ja que, com recorda Roberto Vaquero, "no existeixen dades que vinculin la pobresa amb els delictes més greus, que són els que més han augmentat".

El líder del Frente Obrero opina que el factor cultural "sí que és determinant". I recorda que "el 91% dels condemnats a Catalunya per violació el 2024 van ser estrangers". Afegeix que en aquesta estadística "no veig espanyols pobres".

En global, Roberto Vaquero acusa Ricard Ustrell de recórrer al "victimisme" per defensar el "relat" oficial.

Dubtosa praxi periodística

Les paraules han suposat una gran polèmica per qui ho diu, un dels principals presentadors de la ràdio pública catalana. El presentador està defensant ocultar informació per servir a uns interessos concrets.

Fins i tot experts poc dubtosos comencen a plantejar la poca utilitat de recórrer a aquestes dubtoses praxis periodístiques. S'està evidenciant que els cordons sanitaris i la censura als mitjans acaba tenint l'efecte contrari al desitjat.