ANC i Consell de la República: el processisme, en flames

El Procés va tenir l'habilitat d'atraure diferents sectors a la causa independentista més enllà dels partits. Les entitats cíviques van jugar un paper crucial en dotar el moviment de múscul i transversalitat. Per això la implosió d'aquestes entitats és el millor termòmetre de la descomposició del processisme més enllà de la crisi dels partits.

La deriva de l'ANC i el Consell de la República són el millor reflex. Els escàndols que assetgen Toni Comín, exvicepresident del Consell, i el suport explícit de Lluís Llach, president de l'ANC, han estat la gota que ha fet vessar el got. Aquestes últimes hores, figures com Antoni Castellà i Josep Costa han tirat més llenya al foc.

Antoni Castellà, membre de l'executiva de Junts i persona propera a Carles Puigdemont, ha arremès durament contra Toni Comín. Josep Costa, membre del Secretariat Nacional de l'ANC, ha esclatat contra la direcció de l'entitat.

El mal rotllo evidencia dues coses.

D'una banda el cansament d'un espai que a més ha perdut el suport de les bases i es troba desmobilitzat. I en segon lloc, la lluita fratricida entre els exlíders desesperats per fer-se amb les engrunes del que queda del processisme.

Antoni Castellà, la veu de Puigdemont

Toni Comín, que ja estava molt tocat per les acusacions de corrupció, ha rebut un cop definitiu amb la denúncia per assetjament sexual i psicològic. Carles Puigdemont continua guardant silenci mentre el seu xiringuito s'enfonsa. Però el gran protector de Comín fins ara hauria decidit sacrificar-lo definitivament.

Ho ha fet al seu estil, amb maniobres de distracció. D'una banda ha fet que el seu lacai a l'"exili" Lluís Puig defensi explícitament la candidatura alternativa a Comín en les eleccions a la presidència del Consell de la República.

D'altra banda, ha utilitzat Antoni Castellà, exmembre del Consell, per destrossar Toni Comín. Castellà ha reprès públicament Toni Comín per utilitzar imatges d'ell i de Carles Puigdemont en la seva campanya electoral. "Et vam demanar que no et presentessis", afegeix en un to clarament destructiu.

Per si hi hagués algun dubte, Castellà afirma que "és el moment d'un relleu al Consell i passar el testimoni a algú independent". Del missatge es desprèn també que Carles Puigdemont i el seu entorn va pressionar Toni Comín perquè no es presentés a les eleccions de l'entitat.

El que indica que Puigdemont hauria decidit fa ja diverses setmanes que el temps de Comín s'ha acabat.

Lluís Llach, un mite caigut

Toni Comín és probablement ara el líder més impopular de la constel·lació processista, però no l'únic. Lluís Llach està fent mèrits per anar-li a la saga.

El suport explícit de Lluís Llach a Toni Comín ha provocat la indignació general de l'independentisme i fins i tot d'alguns dels seus prohoms com Josep Costa.

L'exvicepresident del Parlament i membre del secretariat de l'ANC va provocar un incendi aquest cap de setmana.

Va anunciar que havia abandonat la reunió de l'executiva "en protesta per la gestió despòtica i antireglamentària que s'està fent de l'entitat". Va criticar que "el president de l'entitat[Lluís Llach]no pot sortir a la principal ràdio del país a defensar un polític acusat de coses molt greus".

Costa sempre s'ha mostrat distant dels partits i ha defensat les entitats cíviques com el motor de l'independentisme. Ara acusa directament la casta processista d'haver destrossat aquestes entitats amb el seu mangoneig permanent.

Assenyala la diferència crucial entre "qui viu per la independència de Catalunya i qui viu d'ella". La seva acusació, a més d'haver causat molt enrenou, ressalta encara més el desprestigi d'aquesta entitat i la seva actual direcció.