Risc terrorista a Espanya: el Marroc ha indultat 66 gihadistes en els últims anys

En els últims anys, el Marroc ha aplicat una política d'indults massius que ha alliberat desenes de milers de presos, entre ells un grup significatiu de condemnats per terrorisme. Aquesta pràctica ha despertat preocupació a Espanya, que observa un increment potencial en el risc gihadista a causa de l'arribada d'alguns d'aquests alliberats al seu territori.

Segons dades obtingudes per Rubén Pulido per a La Gaceta, el rei Mohamed VI ha concedit indults a més de 37.000 presos entre 2019 i abril de 2025. Aquestes mesures de gràcia solen coincidir amb dates simbòliques al Marroc, com el Ramadà, el Dia de la Independència o la Festa del Tron. Encara que tenen com a objectiu alleujar la pressió sobre el sistema penitenciari i projectar una imatge de clemència, l'alliberament de 66 individus condemnats per extremisme i terrorisme genera una amenaça concreta per a la seguretat espanyola.

Una tendència preocupant

L'increment en les xifres d'indults és notable. El 2019 es van registrar prop de 4.800 alliberaments, una xifra que va augmentar en anys posteriors, assolint un màxim històric el 2024 amb més de 9.600 indults, incloent-hi l'alliberament massiu d'agricultors de cànnabis. En els primers mesos de 2025 ja s'han alliberat gairebé 3.000 presos, 31 d'ells per delictes vinculats a l'extremisme.

Fonts de FRONTEX i de la Policia Nacional adverteixen que diversos d'aquests indultats aprofiten les rutes d'immigració irregular per arribar a Espanya. Durant 2024, Espanya va registrar l'entrada il·legal de més de 64.000 persones, amb un 13,3 % d'elles procedents del Marroc. En el que va de 2025, prop de 900 marroquins han ingressat il·legalment, principalment per Canàries. Segons testimonis recollits per La Gaceta, alguns migrants han reconegut en entrevistes que provenen de presó.

Aquest fenomen complica la cooperació entre Espanya i el Marroc en matèria de seguretat, malgrat els acords vigents des de 2019 i les patrulles conjuntes a la frontera. Així mateix, la falta de coordinació efectiva amb FRONTEX limita la capacitat per identificar i controlar els individus que representen un risc terrorista. Aquest escenari planteja nous desafiaments per a la gestió del ja complicat problema de la immigració il·legal i la lluita contra el terrorisme, en un context on la col·laboració internacional resulta clau.