El relleu a Societat Civil Catalana afavoreix el seu acostament al Govern d'Illa

Societat Civil Catalana, l'entitat constitucionalista més representativa a Catalunya, canviarà la seva direcció. La seva presidenta Elda Mata ha anunciat que deixarà el seu càrrec el pròxim 30 de maig, en ple distanciament amb el Govern de Salvador Illa. El seu adeu obre un nou escenari d'acostament al Govern per guanyar influència en la política autonòmica.

La distensió amb el govern del PSC pren cos amb el més que possible ascens de l'exsocialista Álex Ramos a la presidència de SCC. L'entitat reconeix que hi ha discrepàncies amb l'estratègia del Govern Illa. Però també són conscients que cal acostar-s'hi per defensar el constitucionalisme a Catalunya.

Elda Mata, empresària crítica amb la deriva nacionalista a Catalunya, es va unir a Societat Civil Catalana el 2019 i va ser nomenada presidenta tres anys després. El seu mandat s'ha vist marcat per la lluita de l'entitat contra l'amnistia. Però també amb la recerca d'una major transversalitat entre les seves files.

El seu vicepresident, Álex Ramos, formava part precisament de la militància socialista que va engrossir les files de SCC durant el Procés. Ramos va ser un dels promotors de la gran manifestació contra el separatisme davant l'amenaça del referèndum de 2017. Una manifestació a la qual va acudir Salvador Illa, que des de l'oposició va donar suport activament a la tasca de Societat Civil Catalana.

De la confiança al distanciament

L'arribada de Salvador Illa a la presidència de la Generalitat va generar esperances en el constitucionalisme. Societat Civil Catalana va oferir un vot de confiança a les promeses de Salvador Illa d'enterrar el processisme a Catalunya. Però l'esperança es va esvair aviat.

L'entitat va aplaudir alguns gestos simbòlics del nou President, però va criticar amb duresa les concessions a ERC en el marc de l'acord d'investidura. Mata va liderar també la confrontació amb la llei d'amnistia promoguda pels socialistes. Amb el pas dels mesos, l'esperança es va convertir en refredament, i aquest en distanciament.

Al mateix temps, Elda Mata ha volgut distanciar-se dels partits polítics que segons ella han traït els constitucionalistes a Catalunya. En paral·lel, s'ha esforçat per estrènyer llaços amb l'empresariat català. Una cosa que pot ajudar també a reconstruir els ponts amb el Govern Illa, que compta encara amb el favor dels empresaris.

Una nova etapa

La nova direcció tindrà la missió d'afrontar una nova etapa marcada pel desafiament latent de l'independentisme. Això obliga a acostar-se de nou al poder, malgrat les diferències, per tornar a ser influents. I Ramos sembla l'home adequat per a això.

Dirigents del PP català com Alejandro Fernández i Juan Milián han destacat la figura d'Elda Mata després d'anunciar la seva renúncia. L'han descrit com una dona valenta i compromesa.

Mata deixa l'entitat just quan el constitucionalisme ha recuperat la majoria al Parlament, però el processisme continua ostentant el poder.