El relat del violent assalt a la casa de dos ancians que té Catalunya indignada

Catalunya està experimentant un nou repunt de la delinqüència. El President de la Generalitat ha dit aquest dimecres al Parlament que "són casos aïllats" i que "a Catalunya qui la fa la paga". Però la multireincidència continua fent estralls a Catalunya, i qui paga les conseqüències són els ciutadans.

A vegades els relats en primera persona ajuden a entendre millor la situació que s'està vivint a Catalunya. És el cas de Romi, una usuària de X resident a Barcelona que ha explicat el violent assalt a casa dels seus pares.

Els seus pares tenen 80 i 81 anys i van ser assaltats a casa seva per un delinqüent que els va atacar amb un ganivet. La indignació de Romi s'ha estès a molts altres usuaris que se senten farts de tanta inseguretat. Apel·len al Govern de la Generalitat perquè prengui mesures urgents que protegeixin la ciutadania.

Un relat esgarrifós

"Aquesta matinada han entrat a robar a casa dels meus pares mentre dormien". Així comença el relat esgarrifós de l'assalt, que sembla tret d'una pel·lícula de por. Tanmateix és real, i està passant a Catalunya.

Els dos ancians s'han vist alertats per l'empresa de seguretat, que els ha trucat per dir que hi havia un intrús a casa seva. La pròpia empresa ha trucat als Mossos, mentre els ancians es tancaven a l'habitació. "En trucar els mossos a la porta del carrer, la meva mare ha sortit de l'habitació i s'ha trobat el lladre de cara amb una navalla a la mà", explica Romi.

El lladre estava molt nerviós i demanava diners per marxar. L'ancià en un acte impulsiu ha volgut arrabassar-li la navalla i s'ha tallat la mà. "Tot això mentre els mossos estaven al carrer i sense poder entrar", relata la filla dels afectats.

Finalment els agents van poder pujar i detenir el delinqüent, que tenia antecedents penals. Ara Romi només espera que el lladre passi un bon temps tancat.

"Els meus pares ho passaran malament durant molt de temps. Que un individu entri amb força a casa teva i violi la teva intimitat és dur. Un lloc on et sents segur i de sobte resulta que ja no ho és", reflexiona aquesta catalana.

Por de ser víctimes d'un assalt

Un altre usuari de X li diu a Salvador Illa que "té el deure de donar una resposta a aquesta família i també a la ciutadania". Afegeix que "ja no són percepcions" sinó "una realitat quotidiana".

Són molts els qui han mostrat la seva indignació a les xarxes socials després de llegir el relat d'aquest assalt. Per desgràcia no és un cas aïllat i exigeix mesures urgents per part dels governants. Segons les enquestes d'opinió cada cop més catalans tenen por de ser víctimes d'un assalt com aquest.