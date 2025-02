VÍDEO: Les ridícules declaracions de Gabriel Rufián sobre 'què és woke'

Gabriel Rufián ha tornat a fer de les seves. Aquest dimecres, el diputat d'ERC ha volgut representar el paper del llest del Congrés definint què és ser woke. No obstant això, el seu intent de ser graciós no li ha sortit com esperava. Si bé sempre té els seus palmeros a punt per seguir-li la corrent, les seves paraules també han provocat moltes crítiques.

En aquest vídeo, repassem les paraules de Gabriel Rufián des del seu escó al Congrés i puntualitzem algunes informacions que el diputat republicà ha obviat. I és que Rufián, com és habitual, ha tirat de demagògia i ha preferit ometre algunes característiques del wokisme de l'esquerra. Aquelles que han ajudat a enfonsar l'esquerra (començant pel seu partit) en tot el panorama polític català, espanyol i Occidental en general.