Salvador Illa s'encadena als perdedors de les últimes eleccions catalanes

Salvador Illa va arribar a la Generalitat amb l'ambició d'obrir una nova etapa a Catalunya, i se li està quedant cara de Pere Aragonès. El PSC ha tancat aquesta tarda un acord in extremis amb ERC, Comuns i la CUP.

L'acord permet al Govern salvar sobre la botzina el decret de mesures urgents sobre l'habitatge, clau per seguir mantenint el suport dels Comuns.

Els Comuns havien amenaçat fins i tot amb retirar el suport a Illa si no hi havia acord. El PSC ha salvat un nou match ball, però amb la sensació d'estar cada cop més lligat pels seus socis. Per si no fos prou ara suma en l'equació a la CUP, només uns dies després de les polèmiques declaracions encoratjant la violència a Salt.

El PSC es lliga als partits que van sortir derrotats a les eleccions catalanes del 12 de maig, l'any passat. I això no és cosa menor, perquè contradiu precisament la voluntat de canvi que els catalans van expressar a les urnes.

Han perdut 250.000 vots en tres anys

El PSC va triar com a aliat estratègic a ERC, que venia d'encapçalar un dels governs més fracassats, i de perdre 178.446 vots i 13 diputats a les eleccions. També es va lligar als Comuns, una altra formació en declivi que es va deixar 13.350 i dos diputats.

ERC, Comuns i la CUP van passar de tenir 50 diputats a només 30, i de representar un 37% del Parlament, a només un 22%. Els tres partits junts han perdut 250.000 vots en tres anys (2021-2024) malgrat l'augment de la participació. El PSC suma ara també a la CUP en la seva rocambolesca aliança de perdedors.

Excepte el PSC, els altres partits que van pujar en vots i escons van ser Junts, PP, Vox i Aliança Catalana. Amb Vox i Aliança Catalana exerceix un cordó sanitari juntament amb la resta de formacions excepte el PP. Amb el PP mantenen una tensa relació, i tampoc han volgut explorar una alternativa de govern amb Junts.

Punt d'inflexió

El pacte de l'habitatge amb ERC, Comuns i la CUP marca un punt d'inflexió en la legislatura. D'una banda permet als socialistes estabilitzar-se després d'unes setmanes una mica turbulentes. Encara que queda el més important encara, aconseguir el suport d'ERC i Comuns per al suplement de crèdit davant la manca de pressupostos.

Però d'altra banda hipoteca el ja de per si dèbil govern d'Illa i el seu ambiciós pla reformista. L'aliança amb els partits progressistes és com a mínim arriscada perquè significa encadenar-se a partits que van costa avall sense remei. Pa per avui i gana per demà, tenint en compte la seva justa majoria de 68 diputats.

Juntament amb tot està el problema de legitimitat que engendra el PSC a partir d'ara. El tema de l'habitatge és un clar exemple. Els socialistes cedeixen a les imposicions de Comuns i CUP, dues formacions que representen una absoluta minoria del Parlament.

Això va ser una constant durant la dècada processista, quan ERC i Junts acceptaven deixar les regnes del país en mans dels deu diputats de la CUP. Ara Illa reprodueix la mateixa lògica. Fins ara no ha fet més que fer concessions a aquests partits, a qui els catalans van castigar durament fa onze mesos.

El Govern presentarà aquest dimecres l'acord tancat amb ERC, Comuns i la CUP. Serà interessant veure com ho justifica el PSC i quina posició prenen la resta dels partits.