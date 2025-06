Incendi a Catalunya per l’elecció de Benet Salellas com a advocat de Santos Cerdán

De dirigent de la CUP en la seva etapa més gloriosa a representant legal de l'exsecretari d'organització del PSOE esquitxat per la corrupció. Si Catalunya no existís, l'haurien d'inventar.

L'elecció de Benet Salellas com a advocat de Santos Cerdán ha causat un autèntic terratrèmol a Catalunya. Alguns el disculpen pel seu deure professional, basat en el principi jurídic del dret a la legítima defensa. Però hi ha molts que han vist en aquest gir de guió una tràgica metàfora de la decadència de l'independentisme i de la CUP.

Fins al punt que el mateix partit ha hagut de treure un comunicat a X. Afirmen que Benet Salellas no és membre de la CUP, organització de la qual “es va desvincular formalment fa mesos”. Asseguren que “si fos militant, li hauríem exigit que no assumís aquest cas”.

Des de la CUP declaren que “l'Estat espanyol és estructuralment corrupte”. I que “els catalans no hem d'arreglar-lo ni democratitzar-lo, sinó combatre'l”. Tot i el comunicat, la CUP no ha pogut evitar l'incendi que ha provocat la informació.

D'advocat de l'independentisme a la causa contra Santos Cerdán

La notícia ha causat una indignació especial a l'independentisme, ja que ho consideren una contradicció. Benet Salellas va ser un dels deu diputats que, juntament amb figures com Anna Gabriel i Antonio Baños, va liderar l'auge de la CUP. Avui, molts recorden que van ser aquests deu diputats, entre ells Salellas, qui van enviar Artur Mas "a la paperera de la història".

Però la dimensió de Salellas dins l'independentisme va més enllà de la política. Com a advocat va aconseguir una històrica condemna del tribunal europeu contra les tortures de l'Estat espanyol a independentistes catalans (Operació Garzón). També va defensar Jordi Cuixart en el judici del Procés, i membres dels CDR i Tsunami Democràtic en diverses causes.

Per això l'assumpció de la defensa de Santos Cerdán ha estat vista per molts com una "traïció". Joan Guirado va publicar ahir a Vozpópuli que va ser ERC qui va recomanar al PSOE la contractació de l'advocat català. Més gasolina per a l'incendi.

Les xarxes s'omplen de comentaris

Quim Gonter, lletrat i independentista, ha donat la seva opinió en un interessant fil a X. Afirma que "no podem fer creure que Salellas és un advocat qualsevol i Cerdán un client qualsevol". Aclara que la seva crítica és "moral" i no "jurista". Recorda que "Salellas i el seu bufet no amaguen en cap moment la vocació social i independentista de la seva acció jurídica".

"Quan després la gent es desmoralitza, tant en lluites socials com de l'independentisme, no podem fer veure que ens sorprèn. Si aquells que tenen la confiança i la responsabilitat cauen en aquestes incoherències, és normal que passi", al·lega aquest català.

Alguns acusen Benet Salellas de "manca d'ètica", de deixar-se guiar pels diners, i d'haver traït els seus ideals. També hi ha qui veu una teoria de la conspiració, ja que desconfien que això sigui una cosa fortuïta. "Quin desastre, un altre cupaire venent-se al millor postor", diu un comentari crític amb la decisió de l'advocat gironí.

"Aquests de la CUP són una font permanent d'humor, ara un cupaire advocat de Santos Cerdán. És poesia pura", ha tuitejat Pilar Rahola.

Ignasi Moreta ha criticat que la CUP "ens alliçonava dient que l'estratègia jurídica no podia ser només tècnica, sinó també política i ideològica". Acusa la CUP d'haver-se convertit en el sistema.