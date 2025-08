ERC, més trencada: esclata la guerra entre els crítics

ERC pateix una nova fractura interna. Aquesta vegada en el si del sector crític que reivindica un gir independentista davant l'actual direcció del partit.

Els crítics van fundar fa sis anys el Col·lectiu 1 d’Octubre per combatre l'estratègia de la distensió encetada per Oriol Junqueras i Marta Rovira. Un dels seus líders, Joan Puig, ha anunciat ara la creació d'una corrent interna d'esquena al col·lectiu. Això ha provocat malestar en el sector unilateralista.

El líder del Col·lectiu 1 d’Octubre, Xavier Martínez-Gil, ha acusat Joan Puig de provocar més divisió i restar força al moviment. Puig ha presentat el seu nou projecte justament quan Martínez-Gil feia una crida a la unitat al voltant del col·lectiu.

El Col·lectiu 1 d’Octubre va presentar aquest dimarts un manifest demanant trencar els pactes amb el PSC davant l'incompliment dels acords d'investidura. “Ara és el moment en què ens hem d'unir per fer una posició forta i dir no a Illa i a Sánchez”, va publicar. Van fer una crida als militants de Foc Nou i Nova Esquerra Nacional per unir forces contra l'actual direcció.

Però al mateix temps l'exdiputat i fundador del Col·lectiu 1 d’Octubre Joan Puig va anunciar la seva intenció de presentar una corrent alternativa. “Sembla que anem pel camí encertat”, ha afirmat responent a les crítiques. Puig ha recordat que “de moment no existeix cap corrent”, i ha animat la resta de la militància a sumar-se al seu projecte”

Guerra interna entre els crítics

Joan Puig va ser precisament un dels impulsors de la candidatura Foc Nou en el darrer congrés d'ERC. Encapsalada per Alfred Bosch, es va presentar com la llista dels crítics tot i que aquests ja estaven representats a la candidatura Recuperem ERC.

El sector de Martínez-Gil acusa Joan Puig de dinamitar la unitat dels crítics amb projectes com Foc Nou i, ara, ERIndependentista. Davant la divisió que “fa el joc a Junts”, reivindiquen la unitat al voltant del col·lectiu que va néixer el juliol de 2019.

L'últim desafiament de Joan Puig respon a la porta oberta per l'actual direcció per a la regulació de les corrents internes dins d'una ERC fragmentada. Va ser una de les concessions d'Oriol Junqueras en la darrera cita congressual per pacificar la guerra interna. Cal recordar que Junqueras va guanyar les primàries per la mínima i això l'ha obligat a buscar consensos amb la resta de sectors en la nova etapa del partit.

Més divisió a Esquerra

La direcció ha de presentar en els pròxims mesos un document on s'inclouran les condicions per formar corrents internes dins d'ERC. Joan Tardà va anunciar la seva intenció de crear la corrent Àgora Republicana, que aspira a obrir el partit més enllà de l'independentisme apel·lant a la unitat de l'esquerra. Els crítics busquen ara un contrapès per tornar a les essències independentistes més radicals d'ERC.

Tot i que en el seu moment es va especular sobre la possibilitat d'una escissió, finalment els crítics van decidir continuar donant la batalla des de dins del partit. La consolidació del poder d'Oriol Junqueras està evidenciant la feblesa de sectors interns sense una capacitat real per influir en les decisions de la direcció. Això és precisament el que esgrimeix Joan Puig per justificar la creació d'una nova corrent interna que, però, amenaça de provocar encara més divisió en una Esquerra cada cop més fragmentada.