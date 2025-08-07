El PSC, de ser a la diana dels radicals a emparar els atacs a Catalunya
La Generalitat considera que els atacs a PP, Vox i Aliança Catalana entren dins de la 'llibertat d'expressió'
El PSC ha estat víctima durant molts anys de la violència exercida amb total impunitat contra la dissidència política a Catalunya. L'etapa del Procés va ser especialment dura, i els socialistes van ser durant molts anys el partit que més atacs rebia. Els seus líders van alçar la veu moltes vegades contra aquest clima d'hostilitat. Però ara que estan al capdavant de la Generalitat, la seva actitud sembla haver canviat.
En una resposta parlamentària al PP, el Govern de Salvador Illa s'ha negat a condemnar el “tiro al feixista” practicat a les festes de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Aquests atacs van ser dirigits contra PP, Vox i Aliança Catalana. En ple repunt de la crispació política a Catalunya, aquest tipus d'actes poden incitar a la violència física contra líders i militants d'aquestes formacions.
Tanmateix, el Govern de la Generalitat ha dit que aquests atacs estan emparats per la “llibertat d'expressió” sempre que es desenvolupin “de manera cívica i pacífica”. L'executiu d'Illa s'acull a la defensa de l’“autonomia universitària” per emparar aquests actes.
Falsa normalització política
El PSC ha estat acusat anteriorment de no atrevir-se a posar mà a la universitat catalana, on l'esquerra radical i el separatisme actuen amb total impunitat. Alejandro Fernández va acusar el PSC de "mirar cap a una altra banda mentre s'assenyala i s'ataca formacions polítiques democràtiques". Partits com Vox i entitats com S'ha Acabat han posat la universitat catalana com a exemple de la falsa normalització política que el PSC predica a Catalunya.
Salvador Illa va arribar a la Generalitat anunciant la fi del Procés i proclamant una normalització institucional a Catalunya. Però segons els últims informes sobre la violència política a Catalunya, els atacs segueixen augmentant any rere any.
Aquests atacs també estan canviant el seu objectiu. Durant els anys del Procés, la majoria dels atacs van ser protagonitzats per independentistes i dirigits contra partits constitucionalistes. Ara, la ira dels radicals sembla centrar-se en PP, Vox i Aliança Catalana.
El PSC, de víctima a còmplice
No fa gaire el PSC era la principal víctima d'insults i amenaces a la Catalunya agitada per les passions del Procés. Un col·laborador de TV3 va arribar a anomenar "nazis" els votants socialistes en un programa de màxima audiència. Socialistes com Christian Soriano, aleshores regidor i ara diputat, es van rebel·lar contra aquell i altres atacs.
L'any 2018 el PSC va reaccionar de manera vehement als múltiples atacs patits a les seves seus per les joventuts de la CUP. El que ha canviat és que ara el PSC és al Govern i a més governa gràcies als vots dels independentistes. Això explica que des de la seva responsabilitat institucional no s'atreveixi a posar mà en un dels fetitxes indepes com és la universitat.
Aquesta mateixa setmana el PSOE ha denunciat haver patit més de 180 atacs a les seves seus des de 2023. Ho atribueix al clima de crispació del qual responsabilitza el PP i Vox. En canvi, a Catalunya empara aquests atacs en la "llibertat d'expressió" i l’"autonomia universitària".
