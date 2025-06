Sílvia Orriols compleix dos anys com a alcaldessa de Ripoll: de l’èxit al gran desafiament

El 17 de juny de 2023, fa avui dos anys, Sílvia Orriols va ser proclamada alcaldessa de Ripoll. L'independentisme identitari es va imposar clarament a les municipals, i des de llavors presideix el govern en minoria de la localitat.

L'alcaldia de Ripoll ha catapultat Aliança Catalana com la formació cridada a sacsejar l'escenari polític convuls català.

En dos anys, Aliança Catalana ha passat de ser una formació marginal a marcar el debat polític i les estratègies dels partits a Catalunya. La conquesta de Ripoll, bressol del catalanisme i dels atemptats islamistes de 2017, va obrir les portes del Parlament a Sílvia Orriols. A l'equador del seu mandat com a alcaldessa, afronta ara el repte de fer un salt de qualitat per consolidar el seu projecte.

En aquests dos últims anys ha experimentat un fort creixement, sobretot a la Catalunya interior. El partit ja prepara les municipals de 2027, claus per saber si el seu èxit va ser només reactiu o Aliança ha vingut per quedar-se.

L'èxit d'Aliança Catalana

El principal èxit d'Aliança Catalana ha estat trencar molts tabús sobre temes com la immigració i la inseguretat. Aquests eren silenciats per l'esquerra i el processisme, que durant anys han ostentat el monopoli de l'opinió pública i la puresa moral. L'arribada d'Orriols a l'alcaldia va marcar un abans i un després.

El que millor defineix la lògica de l'orriolisme és la frase que va pronunciar ella mateixa, "mitja Catalunya orrioleja al menjador de casa". Fins i tot persones allunyades del seu espectre polític admeten veure's reflectides en el que diuen Aliança Catalana i Sílvia Orriols.

El seu auge té a veure amb la frustració pel descarrilament del Procés. Però també per la degradació social i el col·lapse dels serveis públics, sumat a l'auge migratori i l'increment de la inseguretat.

Aliança Catalana deu el seu èxit a la ruptura dels cànons i la fallida del debat públic. De manera simptomàtica, la censura dels mitjans públics i els cordons sanitaris a les institucions no només no l'han debilitat sinó que l'han beneficiat. El clar exemple és Ripoll, on l'oposició ha estat incapaç d'articular una alternativa.

Si l'alcaldia de Ripoll va servir per treure Aliança Catalana de l'aïllament, el Parlament ha servit per consolidar la figura de Sílvia Orriols.

El seu moviment ha enfonsat els partits processistes, especialment Junts, i la seva figura ha eclipsat els líders en declivi com Carles Puigdemont.

El seu èxit ha estat també arrossegar Junts cap a la dreta, intentant mimetitzar l'èxit del seu discurs. Però un cop aconseguit el més difícil, ara els toca rematar la feina a les municipals de 2027.

Davant el seu gran desafiament

Tots els partits veuen les municipals de 2027 com l'avantsala de les pròximes eleccions catalanes, que se celebraran un any després. Aliança Catalana fa dos anys que desplega una estratègia de creixement territorial.

Una feina que ha de culminar ara amb la preparació de les municipals.

Al davant té diversos reptes, un d'ells, potser el més ambiciós, és aconseguir representació a Barcelona. L'àmbit metropolità és un lloc inhòspit per a Aliança Catalana, que tanmateix sap que és clau per aspirar a alguna cosa més a Catalunya. A les autonòmiques es van quedar a pocs vots d'aconseguir representació en aquesta demarcació.

Més propícia és la situació a la Catalunya interior, on Aliança Catalana ha basat el seu creixement. A les comarques centrals, ciutats com Manresa, Vic i Olot seran clau. L'altre centre d'atenció seran les comarques de Lleida, on ja està experimentant un gran avanç.

Tarragona és un altre dels territoris on el seu projecte no ha acabat de quallar. Però com passa a Barcelona, la forta pressió migratòria i els problemes d'inseguretat juguen a favor seu.