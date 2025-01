Puigdemont tensa la cuerda con Pedro Sánchez y le tumba tres importantes votaciones

Junts ha decidido mantener el pulso con el PSOE en la importante votación que se ha celebrado este miércoles en el Congreso. Se votaban tres decretos con varias medidas incluidas en cada una (algunas incluso con poca relación entre unas y otras). Entre ellas, la revalorización de las pensiones, el impuesto a las empresas energéticas y ayudas a afectados por la DANA o bonificaciones para el transporte público.

Otra vez, el Gobierno ha utilizado esta fórmula de votación conjunta que no ha gustado a la oposición. Finalmente, más allá del formato, las propuestas del Ejecutivo de Pedro Sánchez han caído tras la negativa del PP, Vox y Junts per Catalunya. Ya son varias las ocasiones en la que estos tres partidos han impedido que Sánchez tire adelante varias iniciativas en el año generoso que llevamos de investidura.

En las últimas horas, al más puro estilo ‘circo del procés’, Junts y el PSOE han mantenido varias conversaciones. Tanto en el Congreso como en Bélgica. A pesar de que Puigdemont anunció la semana pasada la ruptura de las negociaciones con los socialistas, tanto hoy como ayer las reuniones no han cesado. Otra mentira más del líder de Junts, aunque esta no ha sido la noticia destacada del día. Lo ha sido que, finalmente, no ha habido acuerdo y Junts ha votado en contra del decreto presentado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así pues, los procesistas vuelven a asestar un golpe al PSOE y a Sumar. Como dijo Puigdemont, hasta que no decidan someterse a una moción de confianza, no habrá acuerdos. A la primera ocasión que han tenido, así lo han hecho. Eso sí, la negativa de hoy sigue sin poner en jaque el futuro del Gobierno. Junts está tensando la cuerda, aunque por ahora no tiene intención de romperla. Y es que, a su vez, siguen negándose a apoyar una hipotética moción de censura del PP y Vox.

El problema para Pedro Sánchez no es lo que ha ocurrido hoy en el Congreso. Es la tendencia de los últimos meses. En Junts entienden que no hay avances respecto al pacto de investidura. Y, mientras no vean que los haya, están dispuestos a complicar las cosas al Ejecutivo. Eso sí, tumbando decretos o impidiendo la aprobación de los presupuestos. A día de hoy, no se contempla la caída de Sánchez. Sin embargo, si la tendencia sigue así, en un futuro próximo nadie descartará este escenario. Antes, pero, el Constitucional deberá pronunciarse definitivamente sobre la amnistía de Carles Puigdemont. Que ya sabemos que es lo más importante (de hecho, casi lo único importante) para los juntaires.