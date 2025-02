Puigdemont avala el discurs d'un terrorista jihadista i li plouen les crítiques

Durant el 'procés' es va fer famós un concepte que era 'Lluites compartides'. Aquest concepte servia per definir la unió de partits i moviments amb diferències ideològiques per lluitar per un objectiu comú. L'abraçada entre Artur Mas (CiU) i David Fernández (CUP) després de les consultes de 2014 va ser un clar exemple d'aquestes 'lluites compartides'. Un altre exemple seria quan Rufián i altres sectors d'ERC defensaven anar de la mà amb Podemos i companyia en els anys àlgids del 'procés', prioritzant així l'eix dreta-esquerra a l'eix nacional.

Aquest dijous hem tingut una versió actualitzada d'aquestes 'lluites compartides': Junts per Catalunya i el terrorisme jihadista. I és que Carles Puigdemont no va dubtar a avalar les polèmiques declaracions de Mohamed Houli Chemlal a la comissió d'investigació sobre els atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils.

La sessió d'ahir d'aquesta comissió d'investigació ja es va iniciar amb polèmica. Una cosa normal, tenint en compte el que significava la imatge que provocava la presència de Houli al Congrés dels Diputats. Un terrorista jihadista, condemnat a 43 anys de presó per la seva participació en els atemptats del 17A, es va passejar per la seu de la sobirania nacional com si no fos responsable d'un atac terrorista que va acabar amb un balanç de 16 persones mortes i 152 ferides.

Puigdemont compra el discurs d'un terrorista

El cas és que Mohamed Houli va comparèixer davant la comissió i va fer les delícies de Junts per Catalunya. "El CNI tenia coneixement de les intencions que tenia l'imam i van permetre que vingués i ens mengés el cap", va afirmar el terrorista. I és clar, tant Puigdemont, com la resta del seu partit com els seus principals altaveus mediàtics (per exemple, El Nacional o Vilaweb) es van recrear en la seva teoria de la conspiració, alimentada ara per un terrorista jihadista al qual van donar total credibilitat.

"Més clar no ho pot dir i probablement poques persones com ell poden estar en condicions de formular aquesta acusació", declarava Carles Puigdemont. És a dir, l'expresident de la Generalitat donava per vàlides les afirmacions sense proves d'un jihadista responsable de l'assassinat indiscriminat de 16 persones. Les crítiques, especialment des de dins de l'independentisme, no es van fer esperar.

La majoria de respostes crítiques, això sí, també donaven per bones les declaracions de Houli. El que retreien a Puigdemont és el seu suport a Pedro Sánchez. "Encara més incomprensible que vostè hagi preferit investir el president del Govern", li deia un. "Què ha de passar perquè un polític català retiri el suport als polítics espanyols?", deia una altra. "Alguna proposta que no sigui plorar?", "Donar suport als seus governs us fa còmplices" o "l'únic que feu és queixar-vos, no feu res perquè sou uns covards", van ser algunes de les respostes que va rebre Carles Puigdemont al seu compte de X.

Sílvia Orriols es desmarca de Puigdemont; Alejandro Fernández carrega contra PSOE i Junts

Sílvia Orriols, que igual que Puigdemont creu en la teoria de la conspiració respecte als atemptats del 17A, va ser una altra que va comentar les declaracions de Houli. Això sí, ho va fer desmarcant-se del líder de Junts i sent molt més prudent. "Que el CNI per acció o per omissió té responsabilitats en els atemptats és evident, però la paraula d'un terrorista que intenta desviar l'atenció cap a Espanya i deslliurar d'interrogants i mirades a la seva comunitat religiosa no sé massa quin valor té", deia la líder d'Aliança Catalana.

Un altre dels líders polítics catalans que es va pronunciar sobre el que va passar a la comissió d'investigació va ser Alejandro Fernández. "En convidar al Congrés un terrorista jihadista, PSOE i Junts es situen en el mateix espai moral que Bildu: el terror com a aliat i instrument polític. I no hi ha marxa enrere. No es pot negar l'evident", va escriure al seu compte de X.