Junts, una de freda i una de calenta: la seva última proposta per tenir un habitatge públic

Junts continua donant una de freda i una de calenta. El partit de Carles Puigdemont mostra la seva faceta més pragmàtica en la política local. Mentrestant, en altres fòrums com el Parlament continua sense desprendre's dels seus complexos.

La darrera proposta presentada per Junts Sant Cugat és una bona mostra d'aquesta bipolaritat.

La secció local de Junts en aquest municipi ha presentat una proposta per reclamar un mínim de 10 anys d'empadronament per poder accedir a un habitatge públic. Actualment el mínim exigit són tres anys.

L'alcalde Josep María Vallès ha traslladat la proposta als grups parlamentaris de Junts al Parlament i el Congrés dels Diputats. Ho ha fet en una reunió amb el mateix Puigdemont a Waterloo. Amb aquesta mesura, Junts Sant Cugat vol prioritzar els veïns que porten més anys vivint al municipi.

Junts, entre el complex i el pragmatisme

La proposta ha estat ben rebuda per Carles Puigdemont, que s'ha compromès a treballar per canviar la llei. Cal recordar que el 2008 es va modificar la llei per baixar el mínim de 10 a 3 anys.

La nova proposta tracta de recuperar el llistó anterior "per evitar que els nostres joves hagin de marxar fora per tenir un habitatge públic".

Es tracta d'una mesura concreta per a un problema concret, però mostra la doble cara de Junts en qüestions ideològiques. D'una banda és capaç de promoure mesures així. Però d'altra banda continua formant part dels cordons sanitaris i abraçant el mateix discurs que ERC o la CUP.

Alhora, la mesura obre el debat sobre si això podria ser aplicable a la resta d'ajudes i prestacions socials. Això evitaria suspicàcies i rumors sobre el suposat favoritisme de les administracions als nouvinguts.

Oposició de la CUP

En aquest cas Junts s'ha tret els complexos i ha formulat una proposta de sentit comú que va en la línia del pragmatisme en els ens locals. Això s'ha vist per exemple en les seccions locals del Maresme, on Junts ha tingut un discurs més bel·ligerant contra la immigració il·legal.

La proposta de Junts ja s'ha trobat amb l'oposició de la CUP, que ho considera una maniobra de distracció. Demanen abordar mesures que per a ells són urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Com la limitació dels preus del lloguer o la regulació dels lloguers de temporada.