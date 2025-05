El gir radical a la dreta a Portugal aïlla una mica més Espanya i Catalunya

Espanya és un dels pocs països on l'esquerra es manté al poder davant l'onada conservadora que arrela al món i a Europa. El 'sanchisme' s'ha convertit en una excepció al continent europeu.

L'enfonsament de la socialdemocràcia i l'ascens de la dreta en diversos països aïllen cada cop més Espanya en un context geopolític especialment delicat.

Les eleccions d'aquest diumenge a Portugal aïllen una mica més Espanya i Catalunya. Els conservadors s'han imposat davant l'enfonsament dels socialistes, el líder dels quals ha hagut de presentar la seva dimissió. La sorpresa ha estat la irrupció de Chega, un partit ultraconservador i antiimmigració que ha assolit un resultat històric.

Portugal porta temps arrossegant un problema d'arribada massiva d'immigrants que han disparat l'èxit dels discursos radicals. Com ha passat en altres països, l'avanç de l'ultradreta va obligar el govern lus a endurir la seva política migratòria. Fa uns mesos va prohibir l'entrada a Portugal sense un contracte laboral en origen.

Però la mesura no ha neutralitzat l'amenaça i el partit liderat per André Ventura ha trencat per primera vegada el bipartidisme des de l'inici de la democràcia el 1974.

L'èxit de Chega

Fundador i principal rostre de Chega, André Ventura es consolida com una figura central en la política portuguesa després de les eleccions legislatives d'aquest diumenge. Amb un discurs nacionalista i antiimmigració, Ventura ha transformat un moviment marginal en una de les principals forces polítiques del país.

Ventura és un polític jove (42 anys), graduat en dret, professor i funcionari. Va iniciar la seva trajectòria política a les files del partit socialista, amb el qual va trencar el 2019 per crear el seu propi partit (Chega).

El seu ascens polític ha estat marcat per diverses controvèrsies i un discurs contundent que ha sabut captivar part de la societat lus. Es defineix com a liberal en l'econòmic, conservador en els costums i nacionalista en la identitat. Entre les seves propostes hi ha penes més severes per als crims greus, presó perpètua, castració química per a abusadors sexuals i mesures dures contra la corrupció.

Encara que la seva campanya s'ha basat sobretot en el discurs antiimmigració. Ventura afirma que Portugal compta amb “minories que es creuen per sobre de la llei”. Ha obtingut un gran ressò a les xarxes socials i grups de missatgeria.

L'aïllament espanyol

L'aïllament espanyol no és cap broma tenint en compte el difícil context geopolític que hi ha actualment. Encara que Pedro Sánchez pot utilitzar aquesta carta justament al seu favor. El líder socialista vol presentar-se a les pròximes eleccions com l'última esperança europea contra l'avanç de l'ultradreta.

Però la caiguda dels socialistes a Alemanya i a Portugal han deixat Sánchez sense socis a la UE. Fonts de Brussel·les asseguren que el President del Govern espanyol està cada cop més sol a les cimeres dels grans líders europeus.

El més preocupant per a Sánchez és que la multiplicació de governs conservadors a Europa marca una tendència global. Alemanya i Portugal comparteixen els mateixos problemes que els seus països veïns. També Espanya, on la crisi migratòria fa estralls i l'empobriment de la classe mitjana coincideix amb un deteriorament de la seguretat i els serveis públics.

Espanya és una excepció perquè una coalició progressista aconsegueix governar en minoria gràcies al suport dels separatistes i d'una constel·lació de partits contranatura. Mentrestant, el PP i Vox esperen el seu moment mirant amb esperança cap al país veí.