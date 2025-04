PSC, ERC i Comuns s'obliden de la Pasqua cristiana

Segons l'últim baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), el 57% dels catalans s'identifiquen com a cristians enfront d'un 6,8% de musulmans. Malgrat l'evident diferència, els governants a Catalunya fa temps que ignoren els cristians i tracten els musulmans amb devoció. La millor mostra és com feliciten les celebracions dels musulmans i com s'obliden de les festivitats cristianes autòctones.

Fa només unes setmanes el partit del govern a Catalunya, el PSC, va felicitar el ramadà als musulmans. Aquests dies s'han oblidat de la setmana més important dels milions de cristians que viuen a Catalunya.

També els seus socis de govern, ERC i Comuns, han mostrat aquests dies el seu doble raser amb els cristians i els musulmans. Tant ERC com els Comuns van felicitar el ramadà amb efusivitat però es van oblidar de la Pasqua cristiana. El silenci més significatiu és el d'Oriol Junqueras, ja que el dirigent d'Esquerra s'ha declarat diverses vegades com a cristià.

Això ha tornat a encendre els ànims de molts catalans. El doble raser del partit de govern i els seus socis és molt greu. Més enllà de les creences religioses, les festivitats cristianes són un tret cultural i identitari català.

Molts catalans veuen preocupats com s'està produint un procés de substitució cultural. Es fomenten les cultures alienes en nom del multiculturalisme, mentre es procedeix conscientment a la marginació o fins i tot destrucció dels costums autòctons.

Junts, PP, Vox i AC sí reivindiquen el cristianisme

El silenci del PSC i els seus socis contrasta amb altres partits catalans que sí han felicitat la Pasqua als catalans. Diversos dirigents de Junts, com Josep Rull, Jordi Turull i Francesc de Dalmases han penjat missatges a les seves xarxes socials. També Carles Puigdemont, encara que en el seu cas per atiar novament els espanyols.

El líder de Vox, Ignacio Garriga, ha felicitat als cristians la Pasqua de resurrecció amb càlides paraules. El seu partit ha enviat un missatge significatiu, demanant que "mantinguem vives les nostres tradicions".

El portaveu del PP de Catalunya, Juan Fernández, va reivindicar "la Catalunya cristiana que cuida les seves tradicions". Aliança Catalana ha desitjat als catalans una bona Pasqua de resurrecció.