El PSC culpa ERC i Junts i la demografia del retrocés del català

Els partits independentistes es van oblidar del català durant el Procés, tot i que ja s'estaven evidenciant les conseqüències dels canvis demogràfics. És la idea que ha traslladat el conseller de Política Lingüística del Govern, Francesc Xavier Vila, en una entrevista a l'agència ACN. També ha criticat la polarització ideològica al voltant de la llengua i ha defensat una aliança transversal per salvar el català.

Les declaracions arriben després de conèixer-se els resultats de l'última Enquesta d'Usos Lingüístics a Catalunya. L'informe és demolidor. L'ús del català ha tocat fons i en vint anys ha passat del 48% al 32% de població que l'utilitza de manera habitual.

L'informe dona molta importància al context demogràfic. En els últims anys Catalunya ha sumat 1,2 milions d'immigrants. I encara que el nombre de coneixedors del català ha pujat en nombres absoluts, es manté o disminueix en termes percentuals.

Això ha obert un intens debat sobre l'impacte de la immigració en el retrocés d'una llengua minoritària com el català. Molts comparteixen l'opinió del conseller, i atribueixen la crisi del català al fracàs de la política lingüística del processisme en els últims anys. Això assenyala directament els partits que van governar (ERC, Junts i la CUP).

El català, un altre fracàs del processisme

L'augment de la immigració i el descens d'autòctons per la baixa natalitat ha suposat un desafiament per a la conservació de la identitat catalana i la seva llengua. Però els canvis demogràfics no han anat acompanyats d'una política eficient de promoció de la llengua catalana. És un reflex de la naturalesa mateixa del que va ser el Procés, que va reivindicar moltes causes però a l'hora de la veritat totes van fracassar.

Només així s'entén que tot i que el processisme va prendre la llengua com un camp de batalla, el català hagi acabat en mínims històrics.

Sobre això, el conseller Francesc Xavier Vila ha criticat que durant els anys del Procés la llengua es convertís en una trinxera entre independentistes i constitucionalistes. En aquest sentit, ha recordat que partits com Ciutadans van fer de l'anticatalanisme la seva bandera i que això va radicalitzar alguns postulats. Per això aposta per "desideologitzar" la llengua, ja que "la llengua la comparteixen totes les persones d'un lloc tinguin la ideologia que tinguin".

Els partits processistes, assenyalats

Així, es dona la paradoxa que la Conselleria de Política Lingüística va ser una imposició d'ERC al Govern de Salvador Illa però se li ha acabat girant en contra. Ara el conseller els assenyala a ells com a culpables del retrocés del català. I no és una opinió aïllada.

Després de conèixer-se els resultats de l'informe s'ha desfermat una onada de crítiques contra els partits processistes per la seva gestió de la llengua. Tot i que l'independentisme està ara mateix polaritzat, en aquesta qüestió hi ha hagut unanimitat en considerar els canvis demogràfics com un factor crucial.

Acusen els partits processistes d'haver fomentat la immigració massiva sense un pla de xoc per promocionar la llengua catalana. En un context advers, el castellà s'ha imposat com a llengua d'unió entre la immigració i la població autòctona. Una realitat més del fracàs del processisme i del seu declivi actual.