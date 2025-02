L'assassinat massiu de cristians del qual l'esquerra d'aquí no vol parlar

L'esquerra porta mesos denunciant en veu alta l'“apartheid” i el “genocidi” a Gaza. Les energies dedicades a la causa palestina contrasten amb el silenci al voltant de la persecució de milions de cristians al món. El silenci es fa més atroç davant de massacres com la que acaba de passar al Congo.

Han trobat els cadàvers de setanta cristians decapitats a l'interior d'una església a la localitat congolesa de Kasanga. La massacre ha estat atribuïda al grup islamista Forces Democràtiques Aliades (ADF). De moment, ni un tuit de solidaritat davant d'aquells que solen denunciar sempre els atacs israelians sobre Gaza.

Les dades oficials diuen que 380 milions de cristians pateixen persecució al món. Un de cada cinc cristians a l'Àfrica corre perill, i dos de cada cinc a Àsia.

La principal persecució sol venir de l'islamisme radical i els règims teocràtics en països com l'Afganistan, l'Iran i el Iemen. En aquests llocs els cristians viuen en un autèntic apartheid, encara que en aquest cas no mereixen l'atenció de l'esquerra. Per què aquest doble raser?

La massacre del Congo

Fa uns dies, paramilitars de l'organització islàmica ADF van irrompre en un poble al nord del Congo. Van obligar els seus habitants a sortir de les seves cases i van prendre una vintena de cristians com a ostatges.

Els vilatans van intentar organitzar un rescat, però els islamistes van tornar capturant altres cinquanta persones. Els ostatges van ser traslladats a una església protestant de Kasanga, on van ser brutalment assassinats. No hi va haver pietat ni per als nens, dones i ancians.

La massacre ha generat una onada de pànic a la zona, on molts cristians han emprès la fugida per por de ser víctimes de represàlies. L'èxode de cristians és una de les conseqüències de la persecució.

Darrere del terror hi ha les Forces Democràtiques Aliades (ADF), una organització vinculada a l'Estat Islàmic. És una de les faccions més violentes del Congo, encara que últimament rivalitzen amb altres grups depredadors. L'ONU ha declarat la catàstrofe humanitària a la regió, on hi ha 350.000 refugiats (molts d'ells cristians).

Islamofília i autoodi

L'esquerra moderna està travessada per un fort sentiment anticristià que contrasta amb la seva manifesta islamofília. Les causes són diverses, però té a veure en bona mesura amb l'autoodi cap a l'occidental.

Aquest autoodi parteix del sentiment de culpa per l'espoli de tercers països a mans dels imperis occidentals durant segles. L'antiimperialisme i el suport als processos de descolonització formen part de la seva identitat. En les últimes dècades això s'ha combinat amb el relativisme cultural.

Per això l'esquerra veu l'islam com una religió oprimida i el cristianisme com una religió opressora. I per això el "genocidi" a Gaza mereix tota la seva atenció i la persecució dels cristians cap.