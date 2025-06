Les 8 propostes d'Alejandro Fernández per revertir els despropòsits de Pedro Sánchez

Els espanyols segueixen expectants els esdeveniments polítics al voltant de la crisi del PSOE i el Govern de Pedro Sánchez. La crisi té un impacte també a Catalunya, on governen els socialistes de la mà d'ERC i Comuns. Alejandro Fernández, que exerceix com a líder de l'oposició, ha abordat la crisi del sanchisme sense dreceres.

El líder del PP català fa temps que adverteix d'un pla de Pedro Sánchez per desmantellar Espanya de la mà dels independentistes. En un acte del partit a Reus, hi ha tornat a alertar. Tot i la feblesa de Pedro Sánchez, té clar que el pla segueix endavant.

Alejandro Fernández ha proposat una contraofensiva per neutralitzar els plans de Pedro Sánchez. Un cop més, el polític tarragoní ha demostrat ser un dels actius més sòlids ara mateix dins del PP. Ha formulat una sèrie de propostes de regeneració democràtica per blindar la Constitució i la integritat territorial.

Contraofensiva al pla de Pedro Sánchez

Alejandro Fernández va plantejar els dubtes que hi ha ara mateix sobre la continuïtat de Pedro Sánchez i la del seu Govern. Per a ell “no es pot descartar cap escenari”. Però sí que té clar que “Sánchez vol seguir, el seu partit li dona suport i els seus socis protesten però han decidit continuar donant-li suport”.

El tarragoní va insistir en els plans de Sánchez per “liquidar la nació espanyola” i “convertir Espanya en una confederació plurinacional”. Aquest pla passaria per una reforma electoral que donés cabuda a un referèndum.

Per fer front a això, Alejandro Fernández proposa “impulsar reformes legislatives i una reforma constitucional per blindar la unitat nacional”. I exigeix fer-ho “sense por” i “sense complexos”. Davant el pla de Sánchez, Alejandro Fernández proposa el seu propi pla consistent en vuit punts.

Espanya ha de ser una democràcia militant com Alemanya, on tots els partits estan obligats a acatar els principis constitucionals. Una reforma de la llei electoral perquè les minories no condicionin les majories, seguint les recomanacions de la UE sobre els mínims exigibles per obtenir representació. Blindar la constitució per impedir els atacs des de dins de les pròpies institucions. Blindar una autèntica i genuïna separació de poders, que ha estat minada pel sanchisme els darrers anys. Fora pinganillos: Entre espanyols ens comuniquem amb respecte i educació, i quan algú no entén una de les llengües en tenim una de comuna. Mai permetrem que en una competició esportiva internacional assistim a un partit entre Espanya i Catalunya. Reafirmar que el veritable feminisme consisteix en l'estricta igualtat entre homes i dones. No en el conflicte o la venjança. La veritable memòria històrica, per ser justa, ha de ser compartida entre tothom i no d'una meitat contra l'altra meitat.

A això, el líder del PP català hi afegeix el programa electoral del seu partit. Això inclou "una immigració legal i ordenada, tolerància zero contra l'ocupació, una educació i una sanitat de qualitat per a tothom i impostos baixos". Però a la "gestió eficaç" cal sumar, adverteix, el seu pla per "revertir els despropòsits del sanchisme".