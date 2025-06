Vox pregunta al Parlament quants expedients de retorn de 'menes' hi ha a Catalunya

Vox ha tornat a posar sobre la taula un dels temes més controvertits a Catalunya: el retorn dels menors estrangers no acompanyats, 'menes'. En la seva estratègia per a les pròximes eleccions municipals del 2027, el partit ha intensificat el seu discurs sobre aquesta problemàtica.

I aquest dimarts, per exemple, Vox ha presentat una nova pregunta a la Mesa del Parlament, sol·licitant informació precisa al respecte. “Quants expedients de devolució de menors estrangers no acompanyats s'han obert i quants s'han resolt a Catalunya?”. La resposta obrirà un altre front dins d'aquesta delicada i polèmica qüestió.

El creixent malestar en moltes localitats catalanes

La postura de Vox sobre els 'menes' ha estat ferma i crítica, especialment davant la situació que es viu en molts municipis catalans. Segons el partit, els centres que acullen aquests menors generen problemes d'inseguretat i desordre. Ignacio Garriga, líder de Vox a Catalunya, ha utilitzat les seves xarxes socials per denunciar aquests incidents.

En les seves publicacions recents, Garriga feia referència a localitats com Marcilla, Piera, Dosrius i Hortaleza, assenyalant que els 'menes' han de ser retornats als seus països d'origen. A més, ha criticat durament alcaldes i governs locals per no complir amb les seves promeses electorals respecte a la gestió d'aquests centres. En aquest sentit, assenyala l'alcalde socialista de Tarragona, Rubén Viñuales:

D'altra banda, Vox sosté que els recursos destinats als 'menes' han de ser redirigits a millorar les condicions dels ciutadans catalans, especialment els més vulnerables. En la darrera moció presentada al Parlament, el partit va ressaltar la preocupació pel col·lapse dels serveis públics i la inseguretat associada als centres d'acollida de 'menes'. Segons van explicar, el 95% dels menors acollits provenen de països com el Marroc i altres estats subsaharians, cosa que augmenta la pressió sobre el sistema.

Un Parlament fragmentat

La petició de Vox sobre els expedients de retorn arriba en un moment de tensió política. En una recent votació sobre l'expulsió dels 'menes', el bloc independentista i l'esquerra va votar en contra, titllant la proposta de Vox de xenòfoba. En canvi, Vox i alguns sectors del PP i Aliança Catalana van defensar la repatriació com una mesura necessària per garantir la seguretat.

La resposta dels grups d'esquerra és clara: consideren que la repatriació dels 'menes' no és viable legalment i defensen els drets d'aquests menors. Segons ells, fugen de l'horror als seus països d'origen i no es tracta d'una eina geopolítica del Marroc. A més, argumenten que el veritable problema social a Catalunya rau en la desigualtat econòmica i la concentració de la riquesa, no en els 'menes'.