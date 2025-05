El programa de Gemma Nierga a TVE blanqueja l'ús del burca

El vel islàmic és un dels temes de l'actualitat més rabiosa a Catalunya. El motiu, una moció presentada per Aliança Catalana al Parlament per prohibir el vel islàmic a les escoles i als edificis públics.

Amplis sectors consideren el vel islàmic una imposició misògina incompatible amb els valors occidentals i d'igualtat entre homes i dones. En canvi, l'esquerra el reivindica com un tret cultural i el dret de les dones al propi cos. De fet, acusen d'extrema dreta i islamòfobs a aquells que proposen la prohibició del hijab, el burka o el niqab.

El programa de Gemma Nierga a La 2 de TVE, El Cafè d'Idees, ha tractat també aquesta qüestió. Però el seu enfocament resulta com a mínim polèmic. Han convidat l'economista Najia Lofti, que ha defensat que el "burka" no és una imposició religiosa sinó una elecció cultural.

Lofti diu que mentre el hijab és religiós, el burka és cultural i a l'Afganistan les dones el porten perquè "volen anar així". "Volen anar així, o les obliguen?", pregunta sorpresa la presentadora. "Depèn de les interpretacions de cadascú", respon la convidada.

Blanquejar la misogínia en un mitjà públic

Resulta xocant que es blanquegi d'aquesta forma la misogínia en un mitjà públic que té el deure de fomentar la igualtat entre homes i dones. Les reaccions no s'han fet esperar. Desenes de missatges d'espectadors indignats han carregat contra la cadena.

La gent diu que posar Afganistan no ha estat la millor idea, ja que allà el règim talibà va imposar el burka com a obligatori. Els usuaris de X es posen les mans al cap per veure una dona defensant el burka a la televisió pública que paguem tots. “Blanqueja el burka i l'opressió dels talibans sobre les dones”, diu un comentari.

Un expert en protecció dels drets humans i civils, Jesús Rodríguez, diu que “és el més vomitiu que he vist”. Desitja que “la presentadora i els directors siguin processats per apologia del terrorisme”.

"Em sembla intolerable donar aquests missatges misògins i masclistes en una televisió pública", afirma un altre espectador indignat. Anomenen la convidada "ultraislamista" i el programa de Gemma Nierga "còmplice" de l'abolició dels drets de les dones.

'Portar el vel no és un dret'

TV3 ha demostrat aquesta vegada més equanimitat, en enfocar la polèmica des d'una altra perspectiva. La televisió pública catalana ha convidat l'activista d'origen musulmà Mimunt Hamido Yahia, contrària al vel. L'activista ha donat tota una lliçó a l'esquerra catalana.

"Portar el vel no és un dret", ha dit de forma taxativa, "és una eina patriarcal i sexista". Adverteix que és una "eina política" per "visibilitzar l'islamisme a l'espai públic". Ha criticat tant la dreta radical que representa Sílvia Orriols com l'esquerra, dient que "no els interessen" les dones i les nenes.