Gabriel Rufián fa ara picades d'ullet a la CUP

A Catalunya estem assistint a un replegament intensiu de l'esquerra des del PSC a la CUP, passant per ERC i els Comuns. Esquerra i els Comuns han afermat aquesta mateixa setmana el seu suport al Govern de Salvador Illa amb l'aprovació del suplement de crèdit. El Govern també està mostrant una bona sintonia amb la CUP, que fins i tot es va sumar a l'acord de l'habitatge.

Els dirigents d'ERC es mostren especialment entusiasmats amb l'aliança progressista al Parlament. Oriol Junqueras està duent a terme un gir a l'esquerra del seu partit. Vol convertir Esquerra en el gran partit de l'esquerra catalana, per incorporar sectors més enllà de l'independentisme.

Gabriel Rufián actua com a mà dreta i executor de la nova estratègia de Junqueras. El portaveu d'ERC al Congrés sempre ha representat el sector més esquerrà del partit. Fins al punt de sentir-se més còmode amb Podemos que amb la seva pròpia formació.

La polarització ideològica al Parlament i al Congrés ha radicalitzat també Rufián. El de Santa Coloma ha intensificat la seva ofensiva contra Junts, a qui ubica pràcticament a l'extrema dreta. Això el porta a potenciar l'espai d'ERC més fronterer amb la CUP.

Flirteig entre Rufián i Laure Vega

El portaveu d'ERC al Congrés no s'amaga i demostra obertament la seva admiració cap a la diputada de la CUP Laure Vega. Rufián ha compartit la seva intervenció ahir al Parlament. Vega va carregar contra Vox i Aliança Catalana en una moció sobre la cooperació exterior.

La diputada es va referir a “la multa de 800.000 euros a Vox per finançament irregular”. Els va caracteritzar com “un grapat de pijos de dretes que els agrada anar darrere dels més vulnerables”.

"Tothom hauria de seguir Laure Vega", ha dit Gabriel Rufián. La diputada li ha tornat el gest amb un emoticona afectuós.

Per cert, que les paraules de Laure Vega van ser aplaudides tant per diputats d'ERC com del PSC. A les imatges es veu el diputat socialista Alberto Bondesio aplaudint la intervenció de la cupaire. Una mostra del bon enteniment entre els partits de l'esquerra catalana.

La bona relació no és casual, ja que Vega representa el sector de la CUP partidari d'entendre's amb PSC, ERC i Comuns. Una cosa que tant per a Rufián com per a Bondesio és fonamental per consolidar el quadripartit progre.

Encara que en els comentaris a X li diuen a Laure Vega que no és molt bona idea tenir com a fan a Gabriel Rufián. Una figura rebutjada per l'independentisme i també per bona part de l'esquerra. A Rufián el caracteritzen com "traïdor", i a Vega com "pija progre de manual".