Un professor universitari denunciat per assetjament surt a TV3 contra l'extrema dreta

TV3 ha emès aquest diumenge el documental “Fora de joc” sobre la situació dels menors estrangers no acompanyats (Menes) que arriben a Catalunya. És un tema molt d'actualitat, sobretot des de l'acord PSOE-Junts per limitar l'arribada de ‘Menes’ a Catalunya. Però com era d'esperar amb la televisió pública catalana, l'enfocament ha estat de tot menys objectiu.

El documental pretén posar-se en la pell dels menors no acompanyats que arriben a Catalunya. Què fan, on van, com es troben, si reben papers. Molts han vist un intent més de blanquejar la immigració il·legal i en especial amb els Menes.

No falten tampoc les veus unidireccionals que titllen d'extrema dreta a qualsevol que gosi desafiar el relat oficial. Un d'ells és Mostafà Shaimi, professor del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona (UdG). Resulta que Mostafà va ser acusat l'any passat d'haver assetjat almenys dues alumnes de les seves classes de màster.

Què diu aquest professor en el documental

En el documental, Mostafà afirma que hi ha una “pressió massa alta” sobre aquests joves, perquè quan s'equivoquen paguen “un preu massa alt”. Això genera sobre ells un “estrès” que “dificulta encara més la seva situació”.

En el documental, Mostafà parla d'una “estigmatització” dels joves estrangers, i acusa a l'“extrema dreta” de “explotar aquestes situacions”. Encara que reconeix també que “té un punt d'empíric”. Però per a ell, “la mala praxi de l'administració” i la seva “desprotecció” d'aquests menors està ajudant a l'auge de l'extrema dreta.

Assenyalat dues vegades per assetjament

Al febrer de l'any passat, la Plataforma Feminista de la UdG va denunciar públicament dos casos d'assetjament sexual per part d'aquest professor a la universitat. Segons va revelar el Diari de Girona, l'acusen d'haver-los enviat missatges pujats de to quan eren les seves alumnes. El mateix Mostafà va reconèixer haver-los fet proposicions sexuals, però va negar l'assetjament i es va oferir per mediar amb elles.

Segons les denunciants, el professor els hauria demanat el número de telèfon durant una tutoria i les dues van accedir a donar-li'l. Els va enviar missatges sexuals a través de WhatsApp. Encara que van intentar parar-li els peus, va seguir amb el que consideren "un assetjament en tota regla".

La universitat va proposar l'expulsió fulminant d'aquest professor, que va negar ser un assetjador i es considera un boc expiatori. Ara ha sortit a TV3, televisió pública pagada per tots els catalans, per renyar des d'un púlpit a aquells que assenyalen el problema dels Menes a Catalunya. Shaimi ha col·laborat amb altres entitats i institucions, i amb mitjans subvencionats com l'Ara.