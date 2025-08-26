Pedro Sánchez, en un mar de dubtes: Eleccions generals a la tardor?
Moncloa estudia un avançament electoral davant la por d’una traïció d’ERC i Junts
Pedro Sánchez ja no ho té tan clar. El president del Govern va aconseguir salvar la situació al juny, després de l'escàndol de Santos Cerdán, tocant a sometent i amb alguns canvis estètics. Però no va aconseguir apaivagar els ànims dins del mateix PSOE, on fins i tot els seus el van pressionar perquè prengués decisions de més calat.
L'avançament electoral sempre ha estat damunt la taula. Els barons fa temps que demanen a Pedro Sánchez que convoqui eleccions per evitar que les generals coincideixin amb les municipals el 2027. Temen que la crisi de Ferraz arrossegui les territorials.
Però Sánchez es va negar des del primer moment a cedir a les pressions. Estava convençut de poder reconstruir la confiança amb els seus socis i d'apagar el foc dels escàndols judicials amb pressupostos i un nou impuls legislatiu. A les vigílies de començar el nou curs polític, l'optimisme es va dissipant i tornen a aparèixer els dubtes.
El pessimisme s'està apoderant de Pedro Sánchez i el seu entorn, principalment a causa de tres factors: l'allunyament dels seus socis, la situació judicial i el bloqueig parlamentari. Davant d'això, Moncloa comença a estudiar la possibilitat d'un avançament electoral imminent.
Moncloa tem una traïció d'ERC i Junts
La principal preocupació del Govern ara mateix és el canvi d'actitud d'ERC i Junts, que posa en risc l'aprovació dels pressupostos del 2026. Per a Junqueras i Puigdemont, el PSOE ha passat de ser una oportunitat a ser un llast. Els partits processistes mediten ara si continuar sostenint Sánchez per esprémer-lo del tot, o fer-ho saltar tot pels aires per intentar pescar en riu revoltat.
La no aprovació dels pressupostos faria pràcticament impossible la supervivència de Pedro Sánchez, en un curs polític ja de per si molt complicat. A l'horitzó més immediat hi ha els casos judicials i la paràlisi legislativa.
L'aritmètica parlamentària ha impedit al Govern aprovar les seves mesures estrella, com la reducció de la jornada laboral i la reforma del sistema judicial. El PSOE ho tornarà a intentar a l'inici del nou curs, a més d'altres mesures com l'habitatge, la llei de famílies, la regularització d'immigrants i la reforma de qualitat democràtica. Però a Moncloa creix la preocupació davant la pèrdua de la majoria parlamentària i social.
L'altra preocupació és la reactivació dels processos judicials i el seu impacte negatiu en el PSOE i el Govern. A això s'hi suma la pressió del PP, que prepara noves mobilitzacions al carrer per continuar desgastant Sánchez.
Avançar-se o aguantar?
Pedro Sánchez sempre s'ha caracteritzat per ser un gran estrateg, capaç sempre d'avançar-se als esdeveniments per treure'n el millor partit. Això li va permetre mantenir la presidència al Govern el 2023, contra tot pronòstic, avançant les eleccions generals després de la debacle de les autonòmiques i municipals. Moncloa comença a meditar una operació semblant.
El dilema és aguantar fins al final o avançar-se a una possible traïció dels seus socis. Sánchez i el seu entorn apostaven fins ara per esgotar la legislatura per guanyar temps davant la pèrdua de la majoria social. Però l'escenari ha canviat.
La situació del PSOE és tan delicada que mantenir el govern en aquesta situació pot ser més perjudicial a la llarga. A més, hi ha el risc que ERC i Junts decideixin cremar-ho tot, i haver de convocar eleccions a la desesperada. En canvi, avançar-se i convocar eleccions seria un cop d'efecte i permetria al PSOE recuperar la iniciativa.
Sánchez podria convocar eleccions per al novembre o desembre, i tenir tres mesos per recuperar la confiança dels seus votants mentre la dreta (PP i Vox) es barallen entre si. Aquesta opció, tot i que arriscada, cada cop sembla la menys desastrosa. El temps ho dirà.
