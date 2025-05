VÍDEO| Gabriel Rufián puja el to contra Junts: 'Cop d'Estat'

Gabriel Rufián ha acusat "a la dreta, l'extrema dreta i la dreta catalana" de dur a terme un "cop d'estat tou" a Espanya. Rufián ha tornat a demanar a Pedro Sánchez que actuï contra "l'ofensiva mediàtica i digital", que suposadament afecta l'independentisme i l'esquerra.

En el torn de preguntes al President del Govern, el diputat republicà ha preguntat a Pedro Sánchez "quin és el seu propòsit com a president". Sánchez ha posat en valor els suposats èxits econòmics del Govern. Però Rufián es reservava una sorpresa en el seu torn de rèplica.

Rufián s'ha referit a "l'ofensiva policial, judicial, digital i mediàtica" que, segons ell, és un "cop d'estat tou". Ha dit que és "la mateixa ofensiva que patim els independentistes i Podemos des de fa anys amb el seu silenci còmplice", en referència al PSOE. Per això ha instat el Govern a actuar per frenar-ho.

"Mentrestant vostès es reparteixen el poder judicial amb la dreta i comercien amb un estat genocida com Israel", ha retret als socialistes. També els ha retret "frenar la llei d'habitatge i la reducció de la jornada laboral" amb Junts. A aquests els ha acusat d'estar al servei de la patronal.

Finalment, li ha preguntat a Pedro Sánchez "què més ha de fer l'extrema dreta i la dreta catalana perquè reaccionin".

Pedro Sánchez ha defensat la "imparcialitat" de la majoria dels jutges a Espanya. Ha negat que el seu govern comerciï amb un estat genocida. I ha negat el seu "silenci còmplice", perquè "nosaltres portem patint els atacs set anys".

Rufián contra Junts

La intervenció d'avui recorda molt a la de fa unes setmanes en què també va assenyalar literalment amb el dit a la bancada de Junts. Rufián està centrant la seva activitat parlamentària en la lluita contra el grup de Míriam Nogueras. Això està dinamitant les poques possibilitats que quedaven de reconstruir la unitat independentista.

El portaveu d'ERC al Congrés critica el gir a la dreta de Junts amb qüestions com la seguretat i la immigració. També amb la fiscalitat i l'economia. Ha criticat el pacte migratori i l'oposició de Junts a la reducció de la jornada laboral.

Rufián està actuant com a ariet de l'estratègia d'Oriol Junqueras de convertir ERC en un partit obert a totes les sensibilitats d'esquerres. El seu objectiu és eixamplar la base per després abordar el dret a l'autodeterminació. No és estrany que les intervencions de Rufián sempre siguin compartides per gent de Podemos.