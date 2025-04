El PP de Catalunya guanya una important batalla contra l'ocupació

El PP ha aconseguit un pas important amb l'aprovació de la moció contra els okupes al Parlament de Catalunya. La moció insta el Govern de l'Estat a donar suport a les reformes legals en curs per fer fora els okupes en 24 hores. El vot afirmatiu del PSC facilitarà el desbloqueig de la llei impulsada pel PP al Congrés, que la Mesa presidida pel PSOE manté retinguda des de fa un any.

Però el triomf del PP va més enllà, per diverses raons. Primer, aconsegueix atreure el PSC al seu territori en una setmana en què han votat diverses lleis i mocions ideològiques amb l'esquerra woke. Però també perquè aconsegueixen imposar un enfocament sobre les ocupacions que fins ara havia estat denostat a Catalunya.

Durant anys els governs processistes apuntalats per l'extrema esquerra havien legitimat i blanquejat l'ocupació. El partit del govern dona suport ara a una moció que reclama fermesa davant l'ocupació il·legal. I posa les bases per a la posada en marxa d'una oficina antiocupació que ofereixi seguretat jurídica a propietaris i petits arrendadors.

De Badalona al Parlament

Les ocupacions van augmentar de manera alarmant en els últims anys a Catalunya, i representen el 42% de tot l'Estat. Per això el Parlament demanarà al Govern desbloquejar urgentment les reformes legals al Congrés per accelerar els desallotjaments. Això serà possible gràcies a la moció presentada pel PP, i recolzada per PSC, Junts, Vox i Aliança Catalana.

És un pas molt important per al PP, que va basar el seu programa electoral en la seguretat i especialment en el problema de l'ocupació. Els populars consoliden la seva posició, apuntalada des de Badalona per l'ofensiva antiocupació de Xavier García Albiol.

La moció del PP demana mà dura per solucionar aquest problema i insisteix en la idea que totes les ocupacions són delinqüencials. Sol·licita a més reforçar el suport als veïns i propietaris afectats. Finalment, contempla la creació d'un servei específic de coordinació entre la Generalitat i els ens locals per fer front a les ocupacions.

El PSC i Junts, a favor

Junts s'ha sumat a la moció del PP amb un discurs molt dur contra les ocupacions. "Amb la seva passivitat i bonisme, l'esquerra ha permès les ocupacions i que petits propietaris indefensos visquin processos interminables per poder recuperar els seus immobles", han afirmat. Cal recordar que Junts també va impulsar una reforma legal al Congrés per als desallotjaments exprés.

El PSC també va donar suport a la moció, encara que insistint a diferenciar entre ocupacions delinqüencials i ocupacions per necessitat. La moció també demana reforçar la protecció social a les famílies vulnerables. Un punt en què han votat a favor ERC i Comuns, però no la CUP.

L'esquerra i les empreses d'alarmes

ERC, Comuns i la CUP han votat en contra de la proposta defensant que el problema a Catalunya és l'accés a l'habitatge. Afirmen que la majoria de les ocupacions es produeixen en pisos buits i de grans tenidors. I que la dreta fa trampes quan intenta equiparar els petits propietaris amb els grans tenidors.

En aquesta línia, tant ERC, com Comuns i la CUP han insistit en una mateixa idea. Acusen el PP i l'extrema dreta de posar la por al cos a la gent per beneficiar les empreses d'alarmes.