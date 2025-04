Ignacio Garriga celebra la seva victòria judicial després de 'mesos de calúmnies i atacs'

La Fiscalia ha arxivat la denúncia contra el president del grup parlamentari de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, per presumptes pagaments irregulars. El fiscal superior de Catalunya no veu indicis que els pagaments realitzats per Garriga amb la targeta de crèdit assignada pel Parlament al seu grup fossin aliens a l'activitat del partit. Posa fi així a una falsa denúncia que va alimentar els atacs de la premsa subvencionada al líder de Vox i al seu partit.

El mateix Ignacio Garriga ha celebrat la decisió judicial, demanant una rectificació dels mitjans que van participar en el seu linxament. Afirma haver estat víctima de “molts mesos de calúmnies i d'atac a la meva honorabilitat amb la finalitat de danyar a Vox”.

Celebra que la “veritat acabi triomfant”, però vaticina que vindran més atacs. Tot i així, adverteix que no faran “ni un pas enrere”.

El secretari general de Vox ha rebut molts suports a través de comentaris en la seva publicació de X. L'animen a seguir endavant, i també lamenten que l'arma dels seus opositors per silenciar-lo sigui la "difamació" i la "calúmnia".

La justícia desmunta la falsa denúncia contra Garriga

La denúncia va sortir de l'exdiputada de Vox al Parlament Isabel Lázaro, que va acusar Garriga de pagaments irregulars per valor de 105.568 euros. Segons la falsa denúncia, Garriga havia utilitzat la targeta de crèdit de la cambra per a despeses personals.

Acusava també els diputats Ignacio Garriga i Joan Garriga de facturar al grup parlamentari 85.730 euros per “serveis ficticis” de representació dels seus càrrecs. La fiscalia recorda que la Mesa del Parlament ja va comprovar els pagaments d'aquests diputats sense advertir cap irregularitat. A més, els pagaments van ser posats en coneixement dels òrgans competents de la cambra.

Malgrat tot això i la manca de proves, la premsa subvencionada a Catalunya es va llançar contra els dirigents de Vox a Catalunya. Ara que s'ha demostrat que la denúncia era falsa, Ignacio Garriga demana una rectificació que amb tota probabilitat mai arribarà.

Això incrementa la percepció de Vox d'estar en el focus d'una campanya de desprestigi per frenar el seu creixement en les enquestes. Creuen que la seva denúncia de la immigració il·legal i de la islamització de Catalunya molesta als poders, que intenten silenciar-los de totes les formes.