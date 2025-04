Nova escalada al Parlament: Sílvia Orriols acusa Rull de silenciar-la 'per por'

La tensió segueix augmentant al Parlament, sobretot arran de les últimes mesures per aïllar i censurar determinades formacions. Aquest dijous hi ha hagut un nou rifirrafe entre la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el president de la cambra, Josep Rull. Orriols ha acusat Rull de voler silenciar-la "per por".

Ha ocorregut durant el debat d'una moció contra les ocupacions. El diputat del PSC Christian Soriano ha dit que per a Aliança Catalana les ocupacions delinqüencials no "són un problema sinó una oportunitat per treure rèdit electoral".

El PSC ha tornat a copiar el discurs de la CUP i els Comuns, afirmant que la causa de l'ocupació és la manca d'habitatge a causa de l'especulació. El diputat Soriano ha recriminat a Aliança Catalana "per què segueix vinculant les ocupacions amb la inseguretat i la immigració".

S'ha dirigit personalment a Sílvia Orriols, per dir-li que "vostè és molt valenta amb els vulnerables però molt covarda amb els poderosos". També li ha dit que "vostès no són racistes sinó classistes".

Orriols i Rull, una altra vegada barallats

Sílvia Orriols ha demanat la paraula al president del Parlament, Josep Rull, per al·lusions. Aquest li l'ha negat en considerar que no eren al·lusions sinó "el mateix debat en el context d'una moció". I ha aclarit que "les al·lusions es produeixen quan es fa referència a una persona que no ha participat en aquest debat directe".

Una explicació que no ha convençut la diputada, que ha acusat Rull de privar-li una vegada més de la paraula. Rull ha insistit que no se li priva de la paraula, sinó que s'aplica el reglament. "Tenen molta por a les paraules, haurien de tenir-ne menys", li ha llançat la diputada independentista.

Es tracta d'una nova escalada entre Aliança Catalana i els partits del cordó sanitari, entre els quals hi ha el PSC i Junts. La formació acusa el president de la cambra de censurar determinats partits que es desvien del relat oficial. La tensió ha anat a més des que Rull animés per carta els partits a denunciar els "discursos d'odi" al Parlament.

PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP han creat una comissió d'estudi dels discursos d'odi per avançar en el seu intent de censura. La raó de fons és que amb menys diputats Vox i Aliança Catalana estan aconseguint marcar l'agenda i trencar el discurs oficial.