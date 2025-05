El PP acusa un diputat d'ERC d'amenaces i 'matonisme' al Parlament

Alta tensió en la sessió parlamentària d'aquest dimecres entre el PP i ERC. El portaveu adjunt del grup republicà al Parlament, Jordi Albert, ha fet una intervenció especialment vehement contra els populars. Això ha desencadenat una batussa fora de micròfons, amb amenaces incloses per part del diputat d'Esquerra.

"Ustedes lo que querrían es que este diputado no hablase desde esta tribuna", ha dit el diputat Albert. Ha acusat el PP de ser un partit "antidemocràtic" i de voler tornar "a Primo de Rivera i el franquisme".

"Aquesta és la seva manera de fer política", ha seguit, "la de que aquí mano jo. I qui discuteix qualsevol de les meves decisions, a la presó o mort".

El diputat del PP Juan Fernández ha demanat la paraula al president de la cambra, Josep Rull, per denunciar el que ha passat a continuació. Segons ha exposat, el diputat ha amenaçat un company del seu partit citant-lo al carrer.

El PP denuncia el 'matonisme' d'ERC

El portaveu del PP ha dit que "no tolerarem" que anomenin antidemocràtic al seu partit, fundat el 1989. Ho ha comparat amb la llunyana història d'ERC, on "potser sí que han de donar algunes explicacions".

"En tot cas, això és el que ha dit als micros i ara vinc a explicar el que ha passat després", ha continuat. Segons la seva versió, Albert "s'ha dirigit a un diputat del meu grup dient-li que si no estava d'acord sortís al carrer per parlar amb ell".

Juan Fernández ha deixat clar que "no permetrem actituds de matons en aquest Parlament". Ha afegit que "defensarem la dignitat d'aquest parlament" davant d'actituds com la d'aquest diputat. El PP critica el cinisme d'ERC, que "davant del micro van de demòcrates, i fora actuen com matons".

Josep Rull, una vegada més, s'ha rentat les mans negant-se ni tan sols a advertir el diputat republicà per la seva actitud.

Jordi Albert va ser regidor d'ERC a Sant Andreu de la Barca i és diputat al Parlament des del 2018. És una de les apostes d'Oriol Junqueras per, juntament amb Ester Capella i Joan Ignasi Elena, controlar el grup parlamentari.