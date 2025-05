Catalunya i Espanya, al revés del món amb l'energia nuclear

L'apagada elèctrica del 28 d'abril ha deixat en evidència el model energètic sostingut i promocionat per l'establishment globalista. A Espanya, el PSOE/PSC i els seus socis (ERC, Sumar, Comuns, CUP) han estat els guardians d'aquest dogma. Un dogma que es desfà entre els dits davant les noves evidències que apareixen cada dia.

Un cop constatat el fracàs, els partits de l'esquerra han reaccionat acusant de “negacionistes” i “ultradreta” aquells que defensen fins i tot un model mixt. És a dir, apostar per les renovables però sense renunciar a l'energia nuclear.

El cas de Catalunya és més flagrant, perquè defensen un model només amb renovables però estan a la cua d'Espanya i Europa en renovables. Només el 14% de l'electricitat produïda a Catalunya és eòlica o solar, mentre que el 60% és nuclear. Davant l'augment previsible de la demanda, el tancament de les nuclears condueix Catalunya al desastre.

Una nova dada ha cridat l'atenció aquesta setmana. I és que davant la nova realitat, 139 centrals nuclears de diversos països han prorrogat la seva vida útil fins als 60 anys. Nou d'elles, fins i tot fins als 80 anys.

A Espanya, el Govern socialista planeja tancar progressivament les centrals nuclears a partir de 2027. Una demostració que Espanya i Catalunya, en aquesta com en moltes altres qüestions, van al revés del món.

Al revés del món

El Govern de Pedro Sánchez planeja seguir endavant amb l'apagada nuclear malgrat que molts països al món estan revisant la seva política energètica. Durant anys s'havia imposat com un dogma la descarbonització sense límits i a tota costa. Però noves evidències científiques i un context geopolític convuls han canviat les coses.

Ara molts països reverteixen el tancament de les nuclears perquè prefereixen cobrir-se les espatlles. Renunciar a l'energia nuclear ara mateix suposa perdre sobirania energètica i exposar-se a més dependència.

El cas d'Alemanya és el més evident, i el més dramàtic. Angela Merkel va decidir renunciar a la nuclear i el resultat va ser una dependència extrema de Rússia que quan va esclatar la crisi a Ucraïna va deixar el país en calçotets. Això va enfonsar la indústria nacional i va portar el país al límit de la recessió mentre els països del seu entorn resistien.

El mateix pot passar a Catalunya, on un tancament nuclear sense les renovables a punt podria tenir conseqüències. Com un encariment de la llum per a famílies i empreses, més dependència energètica i futurs apagaments.

L'energia nuclear, un sector en auge

Espanya ha liderat durant anys el fervor per la transició verda instal·lada en l'establishment europeu. L'estratègia suïcida del Govern central és defensada amb entusiasme pel PSC a Catalunya, amb el suport dels seus socis.

Aquesta setmana, ERC s'ha encarregat de recordar-li a Illa que "la transició energètica no està en discussió" i que aquest és "un debat superat". Comuns i la CUP li han demanat que acceleri la transició cap a les renovables. Curiosament, titllen la resta de negacionistes mentre ells donen l'esquena a l'evidència científica i la realitat.

Molts països del món estan redoblant la seva aposta per l'energia, amb la construcció de noves centrals i la reactivació de reactors que estaven paralitzats. Ara mateix hi ha 63 centrals nuclears en construcció, i n'hi ha 419 funcionant en 35 països.

Però és que a més les tecnològiques estan apostant cada cop més per les nuclears en ple auge d'aquest tipus d'energia. Encara que pugui sonar estrany, el futur passa ara mateix per l'energia nuclear. I no és estrany que organismes com l'Agència Internacional de l'Energia hagi demanat al Govern espanyol que recapaciti sobre la seva posició.