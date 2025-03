Els polítics i una possible vaga encoberta generen un nou caos a Rodalies

Nou embolic en el servei de Rodalies a Catalunya. Després de desconvocar-se ahir in extremis la vaga de Renfe i Adif, aquest dilluns ha començat amb incidències en gairebé totes les línies de la xarxa ferroviària catalana. Rodalies ha informat de retards i trens suspesos, i ho ha atribuït a la vaga tot i que va ser desconvocada.

Els usuaris han esclatat davant d'aquesta nova jornada de caos ferroviari, i denuncien una “vaga encoberta”. Renfe argumenta que no han pogut comunicar a temps els canvis d'horari als maquinistes, però va prometre que es normalitzaria en qüestió d'hores.

L'altre focus de les crítiques està en els polítics, i especialment en ERC que va pactar amb el PSOE el traspàs íntegre de Rodalies. Davant la pressió dels sindicats amb la vaga, ERC ha acceptat una solució intermèdia que passa per una gestió mixta del servei. Segons aquest acord, l'Estat seguirà ostentant la majoria de la gestió (50,1%), per un 49,9% de la Generalitat.

Això ha estat la gota que ha fet vessar el got de la paciència dels catalans, farts de les promeses buides d'ERC i els partits processistes. Els qui pateixen les conseqüències són una vegada més les classes mitjanes i treballadors que agafen cada dia el tren per arribar a la seva feina o a casa seva. És el reflex del fracàs de la classe política catalana, que cada dia viu més allunyada dels problemes reals de la gent.

Cansats que els prenguin el pèl

ERC va pactar amb el PSOE el traspàs del servei de Rodalies, la qual cosa va provocar malestar entre els treballadors de Renfe i Adif. Temorosos de perdre condicions laborals i fins i tot la seva feina, van anunciar una vaga que amenaçava el ja de per si desastrós funcionament de la xarxa. En unes negociacions in extremis, ERC va acceptar que la nova empresa de Rodalies estigui adscrita a Renfe per un termini de dos anys.

És a dir, que el servei seguirà sent gestionat per l'Estat durant els pròxims dos anys. La qual cosa ha provocat una allau de crítiques de catalans indignats que anomenen “traïdors” i “mentiders” al partit d'Oriol Junqueras. Tots transmeten una mateixa idea, i és que estan cansats que els prenguin el pèl.

ERC defensa en canvi que “l'adscripció de la nova companyia entre la Generalitat i l'Estat en el grup Renfe és una opció que permet la pacificació de les relacions amb els sindicats”.

Fracàs polític i possible vaga encoberta

Aquest nou caos en el servei de Renfe és el resultat del fracàs polític, d'una banda, i d'una possible vaga encoberta, d'altra banda.

Respon en primer lloc a una perversa forma de fer política que venen practicant els partits processistes com ERC i Junts. Necessiten competir entre si i demostrar que són els més útils per a Catalunya. Per això s'han acostumat a forjar grans pactes per vendre titulars, sense fixar-se en la lletra petita que sempre acaba portant problemes.

És el que ha passat ara amb Rodalies. En la seva competència amb Junts per arrencar-los al PSOE concessions “històriques”, Esquerra va anunciar el traspàs íntegre del servei sense deixar clara la lletra petita. La incertesa va provocar un conflicte laboral les conseqüències del qual han acabat pagant una vegada més els usuaris.

A la majoria dels catalans no els importa ja qui gestioni el servei, sinó que puguin arribar a la feina i a casa seva sense retards. Igual que en qualsevol altre país avançat del món, però a Catalunya fa temps que això no és possible.