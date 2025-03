VÍDEO | Toni Cruanyes, en el punt de mira després de saltar-se el codi ètic de TV3

Recordeu que l'altre dia us parlava de com Toni Cruanyes s'havia saltat el codi ètic de TV3 dues vegades en una setmana? Una d'aquestes dues infraccions era perquè estava utilitzant la televisió pública per promocionar el seu llibre ara que s'acosta Sant Jordi, perjudicant així altres autors.

Doncs la polèmica continua perquè el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, un òrgan que depèn de la Generalitat, ha donat un toc d'atenció a TV3 pel fet que alguns periodistes s'aprofitin de la televisió pública per promocionar els seus llibres a les portes de Sant Jordi. És a dir, el CAC dona un toc d'atenció a TV3 pel que fan periodistes com Toni Cruanyes.

I és que ja és el segon any seguit que Cruanyes fa això. Si aquest any va utilitzar dos programes de TV3 per promocionar-se, l'any passat ho va fer fins a quatre vegades.

De fet, segons el CAC, de tots els autors que TV3 va promocionar a les portes de Sant Jordi de l'any passat, un 22% tenien alguna relació professional amb la televisió pública. Vaja, que fins i tot el CAC està dient que alguns han convertit TV3 en una mena de cortijo perquè quatre amiguets puguin alimentar les seves butxaques i els seus egos.

Com ha de ser de gran la polèmica que fins i tot el CAC els cridi l'atenció. Perquè al final, tots formen part de l'establishment mediàtic català i ja se sap que els bombers no solen trepitjar-se les mànegues. Però això de TV3 comença a ser tan exagerat que fins i tot el CAC ha hagut de pronunciar-se al respecte.