Polèmica a Terrassa: el ple municipal proposa sancionar la portaveu de Vox

L'Ajuntament de Terrassa va viure aquest divendres una jornada de màxima tensió després que l'alcalde Jordi Ballart decidís suspendre el ple ordinari a causa de la protesta protagonitzada per la portaveu de Vox, Alicia Tomás. La regidora va assistir a la sessió amb una samarreta amb el missatge: «Per què Ballart silencia les violacions a Terrassa?», en referència a un recent cas d'agressió sexual que ha commocionat la ciutat, i que va estar presumptament protagonitzat per estrangers.

Abans que comencessin els debats, membres del consistori van intentar que Tomás es canviés de roba per evitar el que consideraven una falta de respecte al decòrum institucional. Davant la negativa de la representant de Vox, l'alcalde va optar per cancel·lar la sessió al·legant la necessitat de “preservar el respecte institucional i la dignitat democràtica del ple”:

Des de Vox, en canvi, consideren la suspensió com un “acte de censura” i han acusat l'alcalde d'“incapacitat per assumir la crítica”. Tomás va defensar la seva actuació assegurant que “no acceptarem lliçons de qui calla davant les violacions i persegueix l'oposició”. Així mateix, va qualificar la suspensió com un “atropellament democràtic” i va anunciar que la seva formació estudia emprendre accions legals.

La polèmica continuarà

El conflicte no acabarà aquí. El govern local, liderat per Tot per Terrassa, va anunciar que en el pròxim ple extraordinari s'iniciarà un procediment sancionador contra Tomás. En un comunicat, l'equip de Ballart va justificar aquesta decisió com una mesura per “frenar actituds antidemocràtiques” i garantir “el respecte institucional i l'honorabilitat de les institucions públiques”.

La polèmica també es va traslladar a les xarxes socials, on Tomás va carregar contra l'alcalde acusant-lo de “censura política” i denunciant que a Terrassa “es persegueix l'oposició com en una dictadura”. Des de Vox insisteixen que la seva protesta era legítima i que continuaran “assenyalant el silenci còmplice” del consistori en matèria de seguretat ciutadana.

La mateixa Alicia Tomás ha avançat que "portaran aquest atropellament fins on calgui", en referència a possibles accions legals contra Ballart i l'Ajuntament. Aquest incident torna a reafirmar el perfil combatiu i ferm de la portaveu de Vox, que en altres ocasions també ha protagonitzat fortes polèmiques.