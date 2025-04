Apagada elèctrica massiva a la Península Ibèrica, amb la crisi energètica de fons

Espanya ha patit aquest migdia una apagada elèctrica massiva de durada variable i amb un origen de moment desconegut. La caiguda de la xarxa elèctrica ha afectat altres països del sud d'Europa com Portugal i França. El succés es produeix en plena crisi energètica europea, i es considera la possibilitat d'un ciberatac.

L'apagada ha provocat una situació de caos generalitzat amb afectació a les principals infraestructures del país. S'han paralitzat les comunicacions, els trens, els aeroports, i hi ha afectats comerços i edificis. Hi ha gent atrapada als ascensors, i a Catalunya s'ha activat el pla especial d'emergències.

Red Eléctrica, l'empresa pública responsable de les connexions, ha activat el pla de reposició d'energia del subministrament elèctric. “S'estan analitzant les causes i s'estan dedicant tots els recursos per solucionar-ho”, ha comunicat l'organisme.

De moment s'ha començat a recuperar la tensió pel nord i el sud peninsular, clau per atendre progressivament el subministrament d'electricitat. Interior està treballant per esclarir les causes, però segons han dit, encara és aviat per saber res.

A Catalunya, totes les unitats d'ordre públic de Mossos han anat a evacuar el metro de Barcelona i hi ha vuit trens de Renfe afectats. Els semàfors també estan sent afectats, i la Direcció General de Trànsit ha perdut el control de les principals carreteres. A la capital els comerços han tancat per por a possibles robatoris.

Crisi energètica i conflicte mundial

L'apagada es produeix en plena crisi energètica a Europa, i amb un escenari internacional molt convuls. De moment no es pot descartar res, però l'ombra del ciberatac planeja ara mateix sobre el que ha passat. De confirmar-se, seria el ciberatac més greu patit a Europa fins ara.

La gravetat de la situació ha fet que el Govern es posi en contacte amb l'oficina de ciberseguretat i amb altres països afectats. Es tracta d'un problema de seguretat nacional de primer ordre. La prioritat ara és restablir el subministrament i atendre les emergències.

No cal descartar cap possibilitat, però preocupa especialment en un moment de molta tensió mundial. També arran de la crisi energètica derivada de la guerra a Ucraïna i a Pròxim Orient. El Govern espera recuperar la normalitat en les pròximes hores, i poder donar una explicació al caos que s'està vivint a moltes ciutats espanyoles.