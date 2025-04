ERC s'agafa al clau roent del PSC mentre arrela la seva crisi interna

Des de la seva reelecció com a president d'ERC, Oriol Junqueras ha intentat transmetre una imatge d'exigència i intransigència amb el Govern de Salvador Illa. Però l'acostament desesperat dels republicans als socialistes per capejar la seva crisi interna desactiva el relat oficial d'ERC. La sensació que s'ha instal·lat novament és la d'una submissió absoluta.

Aquest dilluns, el Govern i ERC han arribat a un nou acord per aprovar un segon suplement de crèdit de 1.300 milions d'euros. Es tracta d'una injecció clau per a l'estabilitat de l'executiu, que està governant sense pressupostos precisament per culpa d'Esquerra. La qual cosa continua restant credibilitat al partit d'Oriol Junqueras.

L'acord arriba hores després que els crítics amb la direcció d'ERC s'imposessin a les primàries de Barcelona. Aquesta victòria reobre la crisi interna i arruïna el pla de Junqueras de pacificar el partit controlant les delegacions territorials.

En plena crisi interna i amb el Parlament fragmentat entre esquerres i dretes, a ERC s'ha instal·lat la convicció que el que toca ara és apuntalar el govern socialista. Per a això estan disposats a sacrificar el relat i immolar-se davant unes bases independentistes rebotades des de fa temps. ERC ha decidit aferrar-se al clau roent del PSC a l'espera de temps millors.

Col·locació d'alts càrrecs

Ho explicàvem a E-Notícies. La pèrdua del Govern va suposar un cop important per als republicans, que ara estan intentant recol·locar alts càrrecs a les institucions governades pel PSC. És aquella famosa frase atribuïda a Andreotti, que diu que el poder desgasta però l'oposició encara més.

Encara que això sacrifica el relat de cara a la parròquia independentista, l'acostament al PSC és de fet congruent amb l'estratègia junquerista. Junqueras aposta per congelar el Procés i eixamplar la base social del moviment amb vista a un futur referèndum. Això implica acostar-se a l'espai de l'esquerra no estrictament independentista.

La direcció republicana tenia molt difícil justificar la investidura de Salvador Illa i el sosteniment del seu govern. Però l'entrada de la CUP al front progressista ensamblat pel PSC, ERC i Comuns ha canviat les coses. Ara ERC pot defensar la necessitat de sostenir Illa per avançar en l'agenda social i tancar el pas a les dretes.

Dos moviments que s'entenen millor junts

Oriol Junqueras va recuperar la presidència d'ERC amb un marge molt ajustat, que va deixar al descobert la profunda fractura del partit. Després de conquerir les ponències de la segona fase congressual, al març, Junqueras es va llançar a la conquesta de les territorials. Però és justament aquí on ha punxat en os.

Aquest dissabte, contra tot pronòstic, el sector crític es va imposar a la candidata oficialista a les primàries de Barcelona. Es tracta d'un dur revés per a Junqueras, que perd una estructura clau per a l'estratègia d'ERC a nivell nacional. La nova presidenta de la federació barcelonina, Creu Camacho, ja ha anunciat que complirà la seva promesa de consultar a les bases l'entrada al govern de Jaume Collboni.

Amb els fonaments de la ‘nova’ ERC trontollant, Junqueras ha decidit aprofitar el context favorable al Parlament per lliurar-se definitivament a Illa. Un cop aprovat el suplement de crèdit, ERC intenta ara tornar a marcar el relat.

De moment han anunciat la creació d'un grup de treball per decidir on es destinen els recursos. La intenció és tornar a fer creure que és ERC qui marca el pas i no el PSC. Però cada cop els resulta més difícil justificar la seva submissió.