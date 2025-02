Polèmica a Sant Cugat: la CUP organitza un taller per disparar al regidor de Vox

La CUP va celebrar dissabte unes jornades lúdiques que han desencadenat la polèmica al municipi barceloní de Sant Cugat. L'organització juvenil cupaire, Arran, va muntar una gimcana que incloïa "trencar el cordó policial" i "apunta al fatxa". Vox denuncia un delicte d'odi i demana la dimissió del regidor de seguretat, Bernat Picornell (ERC).

El regidor de Vox Marcos Rodríguez ha denunciat a les xarxes socials un delicte d'odi contra la seva persona i la seva formació. En l'activitat "apunta al fatxa", membres d'Arran van tirar pintura contra un logo de Vox. També contra un polèmic tuit en què Marcos Rodríguez commemorava l'entrada de les tropes franquistes a Sant Cugat.

Les activitats formaven part de "Batallem Sant Cugat", unes jornades que Vox havia intentat prohibir per tots els mitjans. Arran s'ha vantat d'haver celebrat les activitats sense cap modificació.

Vox ha portat el cas al ple municipal aquest dilluns, demanant la dimissió del regidor de seguretat. No obstant això, Picornell no hi era present perquè es troba de baixa per paternitat. Qui sí que va intervenir va ser la tinenta d'alcalde Cristina Paraira.

Polèmica al ple municipal

Segons va manifestar, l'equip de govern va autoritzar l'esdeveniment després de reunir-se amb els organitzadors i sota la condició que no se celebressin les parts més polèmiques. Però la CUP es va queixar de multes per posar cartells i va negar que hi hagi una protecció especial. El seu portaveu i membre d'Arran, Marco Simarro, va demanar al govern que no faci de "policia moral" al servei de Vox i PP.

Paraira ha assegurat que estan revisant el protocol a l'hora de concedir els permisos. "Si s'ha de revisar com es donen els permisos, demanaria que es faci de la mateixa manera per a totes les entitats", va reclamar Simarro.

Vox, per la seva banda, va rebre el suport del PP durant la seva exposició al ple municipal. El regidor popular Álvaro Benejam va demanar al consistori que prengui mesures i va acusar Arran d'amagar-se emparat per la protecció de la CUP. També ha advertit que podria estar cometent un frau de llei en celebrar les activitats amb diferents noms.

Violència política

Aquesta polèmica s'emmarca en el context de tensió i violència política que es viu ara mateix a Catalunya. En les últimes setmanes s'han viscut moments de molta tensió, i fins i tot agressions de militants de l'esquerra independentista cap a Aliança Catalana i Vox.

Aquests partits també són objecte d'un cordó sanitari a les institucions per part de PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP. Això impedeix el seu normal exercici de l'activitat política a què tenen dret com a representants parlamentaris i als ajuntaments. Així mateix, els mitjans públics i subvencionats contribueixen al seu ostracisme i al seu linxament.