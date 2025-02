Les mentides de Gemma Nierga i Ricard Ustrell per desacreditar Vox i Sílvia Orriols

Aquest dilluns hem tingut dues entrevistes que han evidenciat que a l'establishment mediàtic català li és igual utilitzar mentides si serveix per reforçar el seu relat.

D'una banda, Gemma Nierga va entrevistar Júlia Calvet, de Vox, al programa Cafè d'Idees de TVE. D'altra banda, Ricard Ustrell va fer el mateix amb Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, al Matí de Catalunya Ràdio.

Quin element comú van tenir les dues entrevistes? Les mentides que van utilitzar els respectius entrevistadors per intentar desmuntar el discurs dels seus convidats.

Que dos periodistes de mitjans públics (i que per tant els paguem el sou), prenguin partit, ja és força qüestionable. Sobretot quan no ho fan amb altres polítics. De fet, les entrevistes d'aquest dilluns van semblar més interrogatoris policials que no pas entrevistes.

El més greu, però, és que van tirar de mentides per intentar desmuntar el discurs dels seus convidats. Una cosa que tampoc s'atrevirien a fer amb altres polítics. En qualsevol cas, és curiós veure com aquells que diuen voler combatre la desinformació, utilitzen la carta de la desinformació per reforçar el seu relat. Un relat que, tot sigui dit, cada cop es manté amb menys força. De fet, es manté gràcies als diners públics.

Avui us porto 3 exemples de 3 mentides que van dir Nierga i Ustrell per intentar desacreditar Vox i Aliança Catalana, però que només van servir per desacreditar-se ells mateixos.