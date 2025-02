La número 2 de Carles Puigdemont esborra una polèmica publicació contra Israel

Anna Navarro va ser la gran aposta de Carles Puigdemont per a les eleccions catalanes de maig de 2024. Aviat es va revelar que havia estat un fiasco. La seva dubtosa preparació i les seves contínues sortides de to van evidenciar que la número 2 de la llista de Junts havia estat una aposta massa arriscada.

Potser per això la formació ha decidit deixar-la en un segon pla en l'inici d'aquesta legislatura. Encara que de tant en tant no pot evitar ficar la pota. L'executiva ha tornat a les andades aixecant una gran polseguera després del seu últim i polèmic tuit.

La número dos de Junts ha retuitejat un missatge antisemita difós per un compte anònim a X. Aquest compte va compartir un document d'Albert Einstein publicat a l'abril de 1948 després de la massacre de Deir Yassin. Anna Navarro comparteix la publicació dient que “Einstein va advertir al món sobre el sionisme i el terrorisme jueu”.

Encara que ha acabat esborrant el tuit, l'Associació Catalana d'Amics d'Israel (ACAI) ha rescatat la captura de pantalla per retreure-l'hi. Ha considerat “trist i lamentable” que una diputada comparteixi el tuit d'un anònim antisemita. “Per a la història de la vergonya”, va retreure l'organització.

Anna Navarro ha caigut en la trampa

En realitat, en el document que comparteix Anna Navarro no apareix en cap moment el terme “sionisme”. El va escriure Albert Einstein el 10 d'abril de 1948, un dia després de la massacre de Deir Yassin on van ser assassinats 107 àrabs.

L'atac va ser perpetrat per les unitats paramilitars Irgun i Lehi, que havien convidat Einstein a recaptar fons per a la causa. Després de la massacre, Einstein va escriure aquest breu text on diu no voler tenir res a veure amb ells.

Reproduïm a continuació el contingut íntegre de la carta:

Estimat senyor:

Quan una catàstrofe real i final ens sobrevingui a Palestina, els primers responsables serien els britànics i els segons responsables les organitzacions terroristes formades a partir de les nostres pròpies files.

No estic disposat a veure ningú associat amb aquesta gent criminal i enganyada.

Sincerament teu,

Albert Einstein

Cal dir que la comunitat jueva i el mateix estat d'Israel van condemnar la massacre comesa per paramilitars. Per tant, sembla evident que Anna Navarro ha caigut en la trampa de l'antisemitisme.

Crítiques a la diputada de Junts

Anna Navarro ha rebut moltes crítiques per la seva publicació. "Quina decepció", diu un dels comentaris a X, "creia que era una dona intel·ligent i amb criteri. Ha caigut de ple en la difusió de manipulacions antisemites de manual".

Fan extensiva la crítica a Junts, un partit que "persisteix a trencar vincles amb qui precisament haurien de tenir com a model i soci preferent". Cal dir que Junts sempre s'ha mostrat més a prop de la defensa d'Israel que la tendència propalestina d'ERC o la CUP.

En aquest sentit, Anna Navarro sembla anar pel seu compte i ha donat mostres una vegada més de la seva torpesa. "Molt decebut amb ella", diu un usuari de X, "enfonsa el seu partit cada vegada més".