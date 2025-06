Catalunya: Antifrau i la seva passivitat davant la corrupció, per què no sanciona?

L'Oficina Antifrau de Catalunya es troba al centre d'una polèmica a causa de la seva manca d'acció en la imposició de sancions. Tot i que la llei li atorga la potestat per interposar multes des de fa dos anys, l'autoritat ha evitat exercir aquest poder. Així ho va revelar Laura Fàbregas per a The Objective fa més d'un any.

Però és que, recentment, també ho ha admès el director de l'organisme, Miguel Ángel Gimeno. El director de l'Oficina va justificar la passivitat argumentant que no té sentit aplicar sancions només a Catalunya. Segons va dir, a la resta d'Espanya no existeixen autoritats similars per imposar multes:

Aquesta postura ha estat durament criticada, especialment perquè la normativa catalana atorga a l'Oficina competències plenes per sancionar irregularitats dins del seu territori. Aquesta manca d'acció contrasta amb l'enfocament d'altres institucions europees que sí apliquen sancions de manera efectiva. Com és natural, el cas ha aixecat una onada d'indignació entre aquells que han denunciat irregularitats dins de l'àmbit públic.

I és que, en diversos casos, les investigacions realitzades per l'Oficina han arribat a conclusions que requerien l'aplicació de sancions. Un exemple recent és el cas d'un expedient sancionador contra l'Ajuntament de Mataró. En el seu dia, l'Oficina va resoldre que s'havia d'iniciar una acció, però dos anys i mig després encara no s'ha executat cap multa.

No serà per manca de feina

La manca de sancions per part d'Antifrau es dona enmig d'investigacions en curs relacionades amb la gestió pública. Un dels casos més sonats és el de la DGAIA, on s'investiguen irregularitats en adjudicacions i "places fantasma". La inacció de l'Oficina en aquest cas ha despertat la preocupació que altres casos amb implicacions de gran escala. Aquí hi ha, per exemple, la gestió de sous a TV3 i Catalunya Ràdio.

Des de la seva creació, l'Oficina Antifrau de Catalunya s'ha nodrit d'antics càrrecs del PSC. A més, l'estructura de l'Oficina, de mandat indefinit, ha alimentat encara més els dubtes sobre la seva capacitat per operar de manera independent i eficaç. És a dir, que l'ombra de la política plana sobre l'Oficina.

El panorama es complica encara més en considerar l'augment de denúncies rebudes. El 2023, l'Oficina ha rebut un nombre creixent d'alertes sobre irregularitats, sense que fins ara s'hagi materialitzat cap sanció rellevant. Tot i que el marc legal estableix sancions econòmiques que poden ascendir fins al milió d'euros, l'Oficina es limita a enviar els casos a la Fiscalia.