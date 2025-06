Pilar Vallugera, la diputada d'ERC que cobra 72.000 € i diu estar 'molt cansada'

Pilar Vallugera és una de les set diputades d'ERC al Congrés aquesta legislatura. També és una política abonada a la polèmica. Al març va ser denunciada davant del partit per excompanyes seves, per suposat maltractament laboral.

Ara torna a estar en el focus de la controvèrsia per la imatge captada al Congrés dels Diputats. A la imatge viralitzada a les xarxes socials es veu la diputada Vallugera despatarrada al seu escó, amb les cames damunt la taula. Una estampa que ha provocat nombroses crítiques, per la seva manca de decòrum a la cambra mentre cobra 72.000 euros per la seva tasca de diputada.

Però això no és tot. La diputada havia assegurat estar "molt cansada" després d'haver treballat en les esmenes d'una llei. Aquesta situació indigna la ciutadania i contribueix a augmentar el descrèdit envers la política.

Aquesta nova polèmica de Pilar Vallugera sorgeix en ple huracà per la crisi que amenaça la continuïtat del Gobierno de Pedro Sánchez. Una crisi en què, precisament, ERC hi té molt a veure. Els republicans han de decidir si continuen donant el seu suport al Gobierno, o acaben retirant-lo a causa de la presumpta corrupció.

Pilar Vallugera, una diputada polèmica

Pilar Vallugera va ser acusada per una excompanya de crits, faltes de respecte i pressions per la baixa de maternitat. Una cosa que va obligar fins i tot Oriol Junqueras a haver de sortir per demanar disculpes. El partit va obrir un expedient a la diputada, que ara diu estar "molt cansada" per una feina el sou de la qual somiaria qualsevol ciutadà de peu.

A més, Pilar Vallugera forma part del sector d'ERC enfrontat a la direcció. Al Congrés s'alinea amb el grup de Teresa Jordà contra Gabriel Rufián, i va donar suport a la candidatura alternativa a Oriol Junqueras en l'elecció de la presidència del partit.

Vallugera és un vers lliure dins d'ERC, alineada amb les polítiques socials del partit però disconforme en temes com Palestina i la Llei Trans. També es va oposar a l'estratègia de pactes amb els socialistes, cosa que la va allunyar de Rufián. Tot i així, continua tenint un pes rellevant en el grup parlamentari i va ser qui va encapçalar la comissió per a l'aprovació de l'amnistia.

Entre les seves polèmiques més sonades, va cridar a perseguir els catalans que compren un habitatge per llogar. Amb un sou de 72.000 euros anuals, va assegurar tenir problemes per trobar pis. També es va enfrontar amb Cristóbal Montoro per dir-li "senyora".