Els 9 dies de silenci de Carles Puigdemont

Carles Puigdemont segueix amb la seva estratègia de no cremar-se i deixar que la segona línia del partit es mengi el marró de la crisi del PSOE. El president de Junts porta des de l'11 de juny sense aparèixer públicament ni publicar a X. L'estratègia d'anar de la mà del PSOE va ser exclusivament seva, però la imatge del fracàs recau en Jordi Turull i Míriam Nogueras.

El secretari general de Junts i la portaveu del grup parlamentari al Congrés estan portant el pes de les negociacions i la comunicació. Són ells qui compareixen davant dels mitjans, i qui van aparèixer a la foto amb Sánchez aquesta setmana.

Mentrestant, Puigdemont roman en silenci esperant no desgastar-se massa a l'espera que arribi l'amnistia. És cert que perd protagonisme en un moment crucial de la política espanyola i catalana. Però el seu pla consisteix a blindar-se abans d'aconseguir l'amnistia, per després enfrontar-se a un Illa desgastat.

L'expresident és conscient que les enquestes no auguren res de bo per al seu partit. A Junts insisteixen que la crisi del PSOE no va amb ells i intenten vincular-la a la naturalesa corrupta de l'Estat espanyol i el règim del 78. Però és inevitable que la crisi del Govern de Pedro Sánchez acabi arrossegant els seus socis, i a Junts en particular.

En l'independentisme es reforça la idea de la traïció de Junts, que es nega a trencar amb Pedro Sánchez ni per la corrupció. L'estratègia de Waterloo ara és vincular la continuïtat de Pedro Sánchez a la taula de negociació a Suïssa.

Puigdemont segueix liderant la negociació

En aquest sentit, Carles Puigdemont ha reduït al màxim les seves aparicions públiques però no renuncia a liderar la negociació amb els socialistes. El president va reunir l'executiva del partit diumenge passat, previ a la reunió amb Pedro Sánchez. Allà va transmetre la línia de la nova estratègia a seguir, que és aconseguir garanties i accelerar el compliment dels compromisos.

La primera decisió que ha pres Puigdemont és la de no facilitar els pressupostos de Pedro Sánchez per al 2026. Junts deixarà el Govern en standby a l'espera de l'aprovació dels compromisos d'investidura. Aprofitarà la seva debilitat per aconseguir més concessions.

Carles Puigdemont espera no cremar-se massa perquè segueix confiant a recuperar la seva aura un cop aconsegueixi l'amnistia. L'expresident segueix somiant en un retorn messiànic que li permeti recuperar el terreny perdut davant de Sílvia Orriols. Per això és fonamental que l'enfonsament de Pedro Sánchez no l'acabi afectant.

Les enquestes assenyalen un estancament i fins i tot un lleuger descens de Junts al Congrés. Aquest és un altre motiu pel qual Puigdemont descarta per ara fer caure Sánchez. Cada cop s'estén més la sensació que pactar amb Sánchez va ser un error clamorós.