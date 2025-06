L’actor Joel Joan també aplaudeix una intervenció de Sílvia Orriols al Parlament

Sílvia Orriols encarna un dels fenòmens polítics catalans dels últims temps. La seva arribada al Parlament ha multiplicat la seva popularitat. Les seves intervencions són seguides per milers de persones, i compartides a les xarxes socials de forma massiva.

L'últim a fer-ho ha estat Joel Joan. L'actor català sempre s'ha mostrat molt compromès amb la política, especialment durant el Procés, quan va donar suport de forma vehement a la causa independentista. Aquest dijous ha compartit una intervenció de Sílvia Orriols, dient que “aquí porta tota la raó”.

Fa uns dies va ser l'exdirectiu del FC Barcelona Toni Freixa qui va mostrar obertament la seva simpatia cap a Sílvia Orriols. La defensa sense complexos de personatges públics a Orriols contribueix a trencar la por i els tabús. Cada cop més catalans s'atreveixen a dir el que pensen sense por de ser estigmatitzats.

Joel Joan simpatitza amb Sílvia Orriols

Joel Joan comparteix la intervenció en què Sílvia Orriols critica el cinisme d'ERC sobre la seva exigència de compliment de les resolucions. Esquerra va demanar el compliment de la resolució del Parlament sobre les obres de Sixena. "I les declaracions d'independència, i els referèndums vinculants aprovats a les urnes?", va preguntar la líder d'Aliança Catalana.

Orriols va atacar "la casta política" de Catalunya, que "no té cap interès a defensar ni els nostres drets ni els nostres interessos". L'alcaldessa de Ripoll ha basat el seu èxit en la denúncia de la traïció processista. Això atrau independentistes indignats com Joel Joan.

L'actor no perd ocasió de mostrar la seva indignació amb Junts i ERC. Aquesta setmana ha criticat la reunió de Jordi Turull i Míriam Nogueras per la seva reunió amb Pedro Sánchez, assenyalant que "no tenen dignitat". També comparteix una crítica a ERC pel traspàs de Rodalies, afirmant que "menteixen descaradament".

És agosarat dir que Joel Joan s'ha fet orriolista. El que sí que demostra és que Sílvia Orriols està aconseguint capitalitzar la indignació de l'independentisme cap als partits processistes

També carrega contra els woke

La crítica de Joel Joan al processisme no només té a veure amb la independència, sinó també contra el bonisme. L'actor va compartir el vídeo d'una nena a qui els seus pares obliguen a anar a l'escola amb hijab a l'Iran. "El mateix passa aquí gràcies a l'esquerra woke, quina vergonya, sort que la nostra escola era laica i catalana", ha afirmat.

Recentment va compartir també el vídeo d'una menor obligada a casar-se amb un home gran. "Això també seria considerat llibertat religiosa si aquesta nena anés a una escola catalana, ERC i Comuns?", va preguntar l'actor.