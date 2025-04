Pengen una pancarta a la UAB contra la islamització de Catalunya

Amplis sectors de la societat catalana veuen com una amenaça el progressiu procés d'islamització en barris i ciutats de Catalunya. El debat ha arribat a les universitats catalanes, marcades per una creixent polarització ideològica. A la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha aparegut una pancarta d'allò més sorprenent.

Es tracta d'una pancarta de grans dimensions amb el missatge ‘Aquesta és la Catalunya que vols?’. Al costat hi ha la imatge d'una dona amb burca. Està signada per Joventut Combativa, les joventuts del Frente Obrero.

L'aparició d'aquesta pancarta ha sorprès a molts, ja que la UAB ha estat controlada històricament per les organitzacions de l'extrema esquerra independentista. Grups com S'Ha Acabat!, un sindicat estudiantil patriòtic de dretes, han aconseguit fer-se un lloc. Ara també el Frente Obrero, a través de les seves joventuts, amb accions com aquesta.

Una altra acció de Joventut Combativa

També han enganxat adhesius amb missatges en espanyol i en àrab com “en espais mixtos les dones hauran d'usar vel o hijab”. O “les relacions homosexuals estaran castigades amb l'expulsió del centre”. També “les dones amb faldilla curta, top o escot hauran de tapar-se per no incomodar els homes”.

“Imagines que això pogués arribar a passar a Espanya? És el futur que ens espera si no plantem cara a aquells que pretenen islamitzar Europa”, comenta l'organització.

Amb aquesta acció, les joventuts del Frente Obrero volen advertir de les conseqüències de la islamització de Catalunya. En aquest cas cap a la llibertat de les dones i els homosexuals. El seu missatge està tenint impacte a les xarxes, d'alguns en contra i molts a favor que es denunciï el que està passant en barris i ciutats de Catalunya.

Islamització de Catalunya

La inquietud d'aquests joves coincideix amb la de cada vegada més persones preocupades pel creixement de l'islam. Una cosa que es percep, per exemple, amb l'augment de burques i niqabs pel carrer.

Catalunya és de llarg la comunitat autònoma d'Espanya amb més immigració d'origen islàmic, el doble que la segona (Andalusia). A Catalunya hi ha unes 300 mesquites, i segons la policia una de cada tres difon missatges radicals. L'any passat, un terç de les operacions antighadistes de tot l'Estat es van produir a Catalunya.