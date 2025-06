Pedro Sánchez s’aferra a Salvador Illa en el seu moment més complicat

Salvador Illa i Pedro Sánchez s'han reunit aquest divendres a la Moncloa, en una trobada envoltada de misteri i secretisme. El president del Gobierno ha citat el president de la Generalitat enmig del terratrèmol polític pels escàndols de corrupció. Illa ha cancel·lat la seva agenda prevista per a aquest divendres per acudir a la crida del seu cap i amic.

De moment no han transcendit detalls sobre el contingut de la reunió, que reflecteix la importància d'Illa per a Sánchez en un moment crucial. El PSOE veu ara mateix a la Generalitat el seu últim baluard per resistir la crisi.

L’afectació de la crisi al govern navarrès reforça encara més la necessitat de Pedro Sánchez d’aferrar-se a Salvador Illa. El president de la Generalitat ha reiterat aquesta mateixa setmana la seva netedat davant les acusacions de l’oposició. A més, ha reiterat la seva confiança en Pedro Sánchez i la continuïtat del seu govern.

La reunió s’ha produït en hores molt difícils per al president del Gobierno. Aquest mateix matí, la Guàrdia Civil ha entrat a la seu socialista a Ferraz per recollir més proves sobre la corrupció que esquitxa Santos Cerdán. Al nucli dur de Pedro Sánchez s’ha instal·lat la sensació que el president no resistirà gaire més.

Sánchez prepara una transició dolça

No es coneixen detalls sobre el que han parlat Illa i Sánchez, però el president del Gobierno podria estar preparant una transició dolça del seu lideratge. Fonts internes socialistes donen per fet que Sánchez té els dies comptats. I afirmen que estaria buscant un successor per salvar el Gobierno fins a les pròximes eleccions el 2027.

En les travesses no apareixeria Salvador Illa, que continua sent l’última esperança i a qui el PSOE no vol cremar. A més, Illa no té un substitut clar a Catalunya. L’estratègia de Ferraz continua sent mantenir Illa a la Generalitat, i buscar com a substitut de Sánchez un perfil neutre com Carlos Cuerpo.

Però Illa ha de tenir un paper actiu en l’etapa difícil que espera els socialistes els pròxims mesos. Illa ha reiterat la seva lleialtat a Pedro Sánchez, i Sánchez veu en ell una peça clau en dos sentits. D’una banda, com a baluard de la resistència socialista als territoris, i de l’altra, com a últim baró del sanchisme que es manté dret.

Illa és clau per mantenir la presència socialista als territoris, i ni més ni menys que en un feu clau com és Catalunya. Però també és important per neutralitzar els sectors crítics del PSOE que volen aprofitar l’afebliment de Sánchez. A la Moncloa tenen clar que mentre Illa segueixi dret, els García-Page de torn no tindran opció.

Panorama molt incert per a Illa

Mentrestant, Pedro Sánchez segueix tancat al seu búnquer fent i desfent per intentar esquivar la crisi. Els qui són a prop parlen d’un Pedro Sánchez abatut i desesperat. Ningú coneix les seves intencions, però cada cop té menys sortida.

La seva situació és tan desesperada que per primer cop des del 2019 es planteja la seva successió al Gobierno. Però no del PSOE, i aquí és on hi ha la clau, perquè Sánchez vol donar la batalla per la guerra interna. Per això necessitarà els pocs aliats que li queden a la guàrdia pretoriana encapçalada per Salvador Illa.

Aquest també ha de vigilar perquè el seu suport incondicional a Sánchez no afecti massa l’escenari polític català. Les enquestes, fins ara, li somriuen. Però caldrà veure quin impacte tindria l’ensorrament del sanchisme en la seva translació catalana.

De moment, Illa està intentant fer-se fort al bloc progressista al Parlament de Catalunya. Però és una majoria molt feble, que podria quedar-se en calces si els seus socis s’enfonsen com apunten les enquestes. A l’espera de conèixer el contingut de la reunió d’avui queda clar que Sánchez ho té molt negre i que Illa s’enfronta a un panorama molt incert.