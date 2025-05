Pedro Sánchez s'agafa al clau roent de Palestina i ni l'esquerra el segueix

Sense pressupostos, amb la legislatura en l'aire, les enquestes en contra i cada cop més discutit internament, Pedro Sánchez busca desesperadament relleu internacional. El President del Govern sap que en el pla internacional res polaritza més que el conflicte entre Israel i Palestina. I que el suport a la causa palestina reforça la seva posició de bastió contra l'extrema dreta internacional.

Sánchez va liderar en el seu moment el front diplomàtic europeu en defensa de Palestina, però el seu paper va quedar diluït després de l'alto el foc. Ara torna a la càrrega i aprofita la polèmica eurovisiva per tornar a llançar una ofensiva diplomàtica.

Sánchez sap que Palestina agita les passions entre l'esquerra, i això és precisament el que necessita per tornar a agafar impuls. La realitat és que, acorralat per la corrupció i sense estabilitat parlamentària, la seva situació és crítica. I ni tan sols l'esquerra li compra ja la moto de Palestina, assenyalant la seva hipocresia i doble vara de mesurar.

Crisis diplomàtica amb Tel Aviv

Sánchez va desfermar un conflicte diplomàtic amb Tel Aviv, en anomenar Israel “estat genocida” la setmana passada al Congrés. La polèmica ha coincidit amb un sorprenent anunci del propi president espanyol a la cimera de la Lliga Àrab a Bagdad, Iraq. Sánchez qüestionarà davant la comunitat internacional la legalitat del bloqueig israelià sobre la franja de Gaza.

“Espanya portarà una proposta a l'Assemblea de Nacions Unides perquè la Cort Internacional de Justícia es pronunciï sobre el compliment d'Israel de les seves obligacions internacionals en relació amb l'accés de l'ajuda humanitària a Gaza”.

Així ho va expressar el President del Govern, Pedro Sánchez. Israel insisteix que els qui van violar l'acord de pau van ser els terroristes de Hamàs, en no alliberar els ostatges. Però Sánchez segueix endavant amb la seva ofensiva, posicionant-se al costat de Palestina i deteriorant encara més la relació diplomàtica amb Israel.

Cal recordar que fa just un any Pedro Sánchez va reconèixer l'Estat de Palestina i va obrir una crisi diplomàtica sense precedents. Des de llavors no hi ha ambaixador d'Israel a Espanya, i les relacions estan trencades. Sánchez fa un pas més intentant involucrar l'ONU i la cort penal internacional a favor de Palestina i contra Israel.

Ni els seus socis el prenen seriosament

Malgrat els esforços de Sánchez per liderar la causa propalestina a occident, ni els seus socis el prenen seriosament. Podemos pregunta a Pedro Sánchez per què si Israel és un estat genocida segueix comerciant armes amb ells. Des de l'esquerra són molts els sectors que veuen la hipocresia del Govern amb el tema de Palestina.

Entre altres coses, perquè Sánchez continua sent soci estratègic del Marroc, que és un dels principals aliats de la causa israeliana. Això se suma a la "traïció" del PSOE a la causa sahrauí. La qual cosa confirma l'erràtica estratègia del Govern en l'acció internacional.

D'una banda abandera la causa de Palestina i d'altra banda fa negocis amb un aliat estratègic d'Israel i opressor d'un altre estat àrab. Així és almenys com ho veu l'esquerra a la qual Sánchez vol seduir amb la seva nova ofensiva contra Israel. Tampoc cal oblidar que Sánchez es va muntar en aquest carro sol sense tenir en compte la divisió que genera aquest tema entre els seus socis.

Sol en un front diplomàtic suïcida i sense suport intern per remuntar en les enquestes, les coses pinten realment malament per a Sánchez. Ni Palestina sembla que vagi servir-li per captivar l'esquerra. Però el seu moviment pot deixar Espanya més aïllada internacionalment.