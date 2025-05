VÍDEO | El drama dels comerciants de la Boqueria amb els carteristes

Vox s'ha centrat en el carrer. Això ho observem des de fa molts mesos, i l'objectiu no és un altre que fidelitzar votants i base al marge del discurs oficial. Això explica que el partit reculli un gran èxit entre joves i zones populars vingudes a menys.

L'últim exemple l'hem vist al Mercat de la Boqueria, al qual va acudir el líder del partit, Ignacio Garriga, per conèixer les preocupacions dels comerciants. Moltes de les seves angúnies estan vinculades a l'augment de la inseguretat i els lladres de poca volada. En particular dels carteristes, que assetgen els turistes indefensos en un lloc de gran trànsit com és el mercat.

“Si et quedes mitja hora veuràs quatre o cinc[carteristes]”, explica un xarcuter a Garriga. I és el propi comerciant el que explica el que, d'altra banda, saben tots els ciutadans: que aquests carteristes sempre són els mateixos. “Entren, surten i a les quatre o cinc hores tornen una altra vegada”, explica:

La multireincidència

La multireincidència delictiva és un problema prioritari en matèria de seguretat. Tot i que el Congrés ha avançat en les reformes legals, la situació del carrer és la mateixa. Això dona lloc a escenes inversemblants, amb delinqüents que literalment acumulen centenars de delictes.

Per ara, els partits que millor recullen aquest clam ciutadà són els de dreta identitària. Això també explica que partits com Vox o Aliança Catalana s'hagin concretat en la política municipal. Encara que no només són Vox o Aliança Catalana: en partits com Junts o PP també s'observen canvis, encara que només sigui en alguns versos solts, com els alcaldes juntaires de Calella o el Maresme.

I entre els municipis i ciutats destaca la situació de Barcelona, que és la ciutat més insegura de tota Espanya. De la mateixa manera, les dades oficials que va desvelar Vox confirmen que aquesta delinqüència està completament relacionada amb estrangers. Segons dades de mossos i guàrdia urbana, gairebé el 80% dels detinguts a la ciutat són estrangers.

Si es desgranen les dades, tenim que els estrangers cometen el 91% dels furts a la ciutat, i el 83% els robatoris amb violència. Així mateix, els estrangers són majoria en delictes com agressió sexual (73%) o intents d'ocupació d'habitatges (87%).