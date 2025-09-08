Pedro Sánchez anuncia 160 milions d'euros en ajuts a Palestina
El president del Govern obre un nou conflicte diplomàtic amb Israel
Pedro Sánchez ha decidit combatre la crisi que travessa el seu Govern redoblant l'ofensiva diplomàtica contra Israel. El president de l'Executiu espanyol ha comparegut aquest matí per anunciar nou mesures “contra el genocidi” a Palestina. Entre aquestes, l'augment de les ajudes a Palestina que costarà 160 milions d'euros de les arques públiques.
En la seva croada contra Israel, el Govern de Pedro Sánchez ha anunciat 10 milions d'euros addicionals per a l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats a Palestina (UNRWA). Aquesta organització està sota sospita de col·laboració amb l'organització terrorista Hamàs. Mentre altres països com els Estats Units, Alemanya, Suècia o Suïssa han trencat els seus vincles amb l'ONG, Espanya augmenta la seva aportació.
A més, el president del Govern ha anunciat el seu compromís d'assolir l'any que ve els 150 milions d'euros per a ajuda humanitària i cooperació a Gaza. Són, doncs, 160 milions d'euros el que es gastarà en total el Govern d'Espanya en la causa palestina.
Mesures del Govern 'contra el genocidi' a Palestina
L'augment de les ajudes a Palestina forma part d'un paquet de mesures que contempla també l'embargament militar a Israel. El Govern promulgarà un decret urgent que consolidi jurídicament l'embargament d'armes a Israel. A més, prohibirà el trànsit per ports espanyols a tots els vaixells que transportin combustible per a les Forces Armades israelianes.
Espanya denegarà l'entrada a l'espai aeri espanyol a totes les aeronaus d'Estat que transportin material de defensa destinat a Israel, així com l'entrada a territori espanyol de persones que participin directament en el "genocidi i crims de guerra" a Palestina.
L'Executiu espanyol prohibirà la importació de productes provinents dels "assentaments il·legals" a Palestina, i limitarà els serveis consulars als ciutadans espanyols residents en aquests territoris. Finalment, Sánchez ha anunciat el reforç de la col·laboració amb l'autoritat palestina, amb un increment dels efectius espanyols al punt fronterer que la UE té desplegat a Rafah.
Conflicte diplomàtic amb Israel
L'anunci de Pedro Sánchez ha provocat reaccions adverses com la d'Alberto Núñez Feijóo, que l'acusa d'actuar sota pressió dels seus socis. El líder del PP ha estat molt dur contra el president del Govern, a qui ha anomenat “caradura”. Per a Feijóo “Israel ha de complir el dret internacional”, però “Sánchez ha de parlar de Hamàs, dels seus quilòmetres de túnels, dels seus escuts humans, i exigir que retornin els ostatges”.
El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, també ha criticat l'anunci de Pedro Sánchez. Amb la seva ironia habitual, el tarragoní ha dit que "a enviar 160 milions d'euros d''ajuda' a un lloc on mana Hamàs, jo li veig llacunes".
Sánchez fa aquest pas en plena negociació dels pressupostos, clau per a la continuïtat del seu Govern. Obeeix així a un intent desesperat d'aconseguir el favor de socis com Podemos.
Però en el seu afany per mantenir-se al poder, Sánchez provoca una nova crisi diplomàtica amb Israel. El ministre d'Exteriors israelià acusa el "govern corrupte de Sánchez" de "distraure l'atenció dels greus escàndols de corrupció mitjançant continus atacs antiisraelians i antisemites". Israel ha vetat l'entrada al país de Yolanda Díaz i Sira Rego.
